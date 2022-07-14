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Cumhurbaşkanı Tatar Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Esentepe Eğitim Ve Kabul Merkezi’nin Açılışını Gerçekleştirdi

14 Temmuz 2022 Perşembe 11:15
Cumhurbaşkanı Tatar Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Esentepe Eğitim Ve Kabul Merkezi’nin Açılışını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, restore edilen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar açılış töreninde yaptığı konuşmada, 1998 yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş tarafından hizmete konulan binanın, restorasyonun ardından kendisi tarafından açılmasının “bir onur” olduğunu belirtti ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

Mersinlik yangınına atıfta bulunarak Sivil Savunma Başkanlığı halk örgütü emekli ve emekli olmayan tüm mükellefleri ve tüm kadrolu personeline emeklerinden dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülke genelinde sivil savunma anlamında da örgütlenmesi bakımından önemine vurgu yaptı.

 Deprem, sel baskını, yangın gibi doğal afetlerde halkın yanında olan Teşkilatı, çalışmalarından dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar; “Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle teşkilatın araç gereç ve her türlü fonksiyonun daha etkili ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için her türlü çaba gösterilmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim çalışmalarının bu tesiste sürdürülmesinin teşkilatın güçlenmesi bakımından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

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Son Güncelleme: 14.07.2022 11:27
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