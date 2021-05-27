Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti.
KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ziyaretinde, her yıl düzenlenen halk örgütü mükelleflerinin terhis töreninin bu yılki programını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.
Dışarıdan yapılan hizmetlerin ve çeşitli bölgelerde temsilcilerin olmasının da önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, tecrübeli insanların her türlü olağanüstü durumlarda da devlete hizmet vermelerini takdir ettiğini ifade etti.