Cumhurbaşkanı Tatar Silifke’de…

CUMHURBAŞKANI TATAR SİLİFKE’DE ÇELENK SUNMA VE BAYRAM KUTLAMASINA KATILDI

TATAR: “GELECEK NESİLLERE GÜVENLİ VE ONURLU BİR GELECEK BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YÜREĞİMİZLE SÜRDÜRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Silifke’de 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 47. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma ve bayram kutlamasına katıldı.

Kıbrıs Barış Harekâtı Şehitliği Hatıra Ormanı’nda yer alan törende, Cumhurbaşkanı Tatar’a Mersin Valisi Ali İhsan Su eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC bayraklarıyla donatılan tören alanına gelişinde, halk ve öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Törende, anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, halk dansları topluluğu gösteri yaptı. Törende, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yazdığı “iki bayrak” isimli şiir de okundu.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü dolayısıyla Mersin ilçesinde ziyaretler yaptığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının selamlarını sevgilerini iletti.

Tatar, böyle törenlerin duygusal olduğunu, çünkü geçmişte verilen mücadeleleri, acıları hatırlattığını ifade etti.

Şehitler anısına Silifke’de düzenlenen anı ormanının KKTC ile karşılıklı olduğunu ve Erenköy ile karşılıklı düştüğünü ifade eden Tatar, Erenköy’de milli mücadele yıllarında büyük bir mücadele ortaya konulduğunu anlattı.

Tatar, Kıbrıslı Türklere her türlü baskı zulüm yapıldığını, ancak Kıbrıs Türk halkının mücadeleden özgürlüğünden vazgeçmediğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının çektiği acılar ve verdiği var oluş ile yok oluş arasındaki mücadelede 20 Temmuz 1974’te yeniden doğduğunu, egemen bağımsız huzur ve güven içinde yaşamaya devam ettiğini belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman her alanda yanlarında olduğunu, Kıbrıs konusunda da her zaman tam mutabakat içinde hareket ettiklerini vurguladı.

“OYUNU BOZDUK”

Federasyon tezinin bittiğini, oynanan oyunu bozduklarını ifade eden Tatar, oynanan oyunun; Kıbrıs Türk halkını azınlık, Türkiye’yi de Kıbrıs’tan çıkarmak olduğunu söyledi.

“Biz bu oyunda yokuz, federasyon sayfası kapanmıştır, Türkiye’nin desteğiyle yeni sayfa açtık, iki devletli çözüm tezini ortaya koyduk ve BM’de de bunu kayda geçirdim” diyen Tatar, Cenevre sonrası Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığını ifade etti.

Bunun, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğünün sürdürülmesi, ulusal hak ve çıkarların korunmasında tarihi bir adım olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta Türkiye ile birlikte, bugünlere gelmek için çok bedeller ödediklerini, vahşet ve katliamlar yaşadıklarını, ancak Kıbrıslı Türkler olarak hiç bir zaman egemenlik ve bağımsızlıktan vazgeçmediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman devletinden, egemenlik ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini, Türkiye ile bağını koparmayacağını, bunu dünyaya haykırmaya devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile yıllardan beridir gönülden bağı olduğunu, her zaman Türkiye ile birlikte hareket ettiğini ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları, zenginlikler, mavi vatan ve hava sahasında da Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini vurguladı.

Ersin Tatar, milli çıkarların korunmasında yeni siyaset yeni vizyon ve eşitlik temelinde iki egemen devlet siyasetinin kökleşmesinin önemine işaret ederek, KKTC’nin dünyada egemen ve tanınmış bir devlet olarak yerini alabilmesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçilerin, diplomatların Kıbrıs Türk halkını, davasını, yeni siyaseti ve KKTC’yi dünyanın her yerinde desteklediğini ifade eden Tatar, Türkiye ile tam uyum içinde, tam mutabakatla KKTC gerçeğinin anlatılması ve tanıtılması için büyük bir mücadele verildiğini söyledi.

Şehitlerin bu devlet için bedeller ödediğini, bugünlere gelmek için hep birlikte direniş ortaya konduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk tarafının hiç bir zaman oyuna gelmeyeceğini, tavizler verilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şehitlerden aldıkları emaneti en iyi şekilde geleceğe taşıyacaklarını belirterek, Kıbrıs konusunda ilgili taraflara “Bu oyunlardan bu tezgahlardan vazgeçmeleri gerektiği” çağrısı yaptığını söyledi.

Milli davada Türk milletinin desteğine güvendiğini ve gelecek nesillere güvenli ve onurlu bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Tatar, Dr. Nihat İlhan’ın ailesinin Rumlar tarafından katledildiği yerin bir kaç mahalle daha ilerisinde olduğunu, o gün Rumların biraz daha ileriye gitselerdi şehit edilmiş olacağını anlattı ve bu bilinçle vefa duygusuyla şehitleri hiç bir zaman unutmadıklarını, unutturmayacaklarını kaydetti.

Vatan uğruna canını veren Şehitleri anan Tatar, Kıbrıs Türk halkının İki şanlı bayrağı olduğunu ve şanlı bayrakların KKTC’de gönderde durmaya devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde bulunuldu, anı fotoğrafları çekildi ve tören tamamlandı.