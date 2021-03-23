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Cumhurbaşkanı Tatar Sharma ve Lillie’yi kabul etti

23 Mart 2021 Salı 17:15
Cumhurbaşkanı Tatar Sharma ve Lillie’yi kabul etti
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ZİYARETTE CENEVRE’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTIYA YÖNELİK HAZIRLIKLAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi Ejay Sharma ile İngiliz Yüksek Komiser Stephen Lillie’yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette yaptığı konuşmada Sharma, dün Rum tarafında görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bugün de Cenevre'de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin Kıbrıs Türk tarafının hazırlıklarıyla ilgili bilgi almak için bu  ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar ise, Kıbrıs Türk tarafının yoğun ve yapıcı şekilde gayri resmi toplantıya hazırlandığını, bu çerçevede de sürekli olarak hem içte hem de dışla istişarelerine devam ettiğini söyledi.

Tatar’ın, Birleşik Krallık yetkililerine, Kıbrıs Adasında ve bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve iş birliğinin ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bulunabilecek bir uzlaşıyla mümkün olabileceğini anlattığı ifade edilen açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tatar, mevcut statükonun kabul edilir ve sürdürülebilir olmadığının tüm taraflarca ifade edildiğini, Kıbrıs adasında iki Devletin varlığının yadsınamaz bir realite olduğunu, istikrar ve iş birliğinin bu realitenin
kabulü ile mümkün olabileceğinin altını çizdi” denildi.

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Son Güncelleme: 23.03.2021 18:26
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