Cumhurbaşkanı Tatar Sharma ve Lillie’yi kabul etti

ZİYARETTE CENEVRE’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTIYA YÖNELİK HAZIRLIKLAR ELE ALINDI
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi Ejay Sharma ile İngiliz Yüksek Komiser Stephen Lillie’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar ise, Kıbrıs Türk tarafının yoğun ve yapıcı şekilde gayri resmi toplantıya hazırlandığını, bu çerçevede de sürekli olarak hem içte hem de dışla istişarelerine devam ettiğini söyledi.
Tatar’ın, Birleşik Krallık yetkililerine, Kıbrıs Adasında ve bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve iş birliğinin ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bulunabilecek bir uzlaşıyla mümkün olabileceğini anlattığı ifade edilen açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tatar, mevcut statükonun kabul edilir ve sürdürülebilir olmadığının tüm taraflarca ifade edildiğini, Kıbrıs adasında iki Devletin varlığının yadsınamaz bir realite olduğunu, istikrar ve iş birliğinin bu realitenin
kabulü ile mümkün olabileceğinin altını çizdi” denildi.