Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretinde, Şehit Hüseyin Ruso’ya rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.
Tatar, “Devletimizin kuruluşunda, tarihimizde ve halen devam eden ulusal davamızın yürütülmesinde, bugünlere gelmemizin sebebi olan şehitlerimizin hiçbir zaman hakkını ödeyemeyiz” dedi.
Şehit Hüseyin Ruso’nun, Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ruso’nun sporcu kimliğiyle hatırlandığını, kahraman mücahitliği ve yaptığı hizmetlerin de her zaman hatıralarda kalacağını ve ailesinin büyük bir gururla adını yaşattığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretinde, Şehit Hüseyin Ruso’ya rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.