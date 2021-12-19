Cumhurbaşkanı Tatar, şehit eşi Rukiye Ergin'i ziyaret etti

1974 Barış Harekatı’nda St. Hilarion bölgesinde şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri şehidi Ramazan Ergin’i yad etmek ve eşi Rukiye Engin’in acısını paylaşmak amacıyla yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar şunları ifade etti:

“Şehitlerimizi her zaman hatırlayacağız. Asla unutmayacağız. Sizlerin acısını paylaşıyoruz. Bu acıya göğüs germek kolay değildir. Devletimiz bunun bilinci içerisindedir. Şu anki sıkıntılarımıza rağmen bu coğrafyada bağımsız, özgür ve hür yaşayabilmemiz en büyük erdemdir. Rum-Yunan ikilisinin yaptığı zulüm ve soykırımlardan geçmiş Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle kendi devlet çatımız altında selamet ve güven içinde geleceğe umutla bakabilmesi büyük başarıdır”.

Şehitlerin asla unutulmayacaklarını yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, geçmişimizi ve verilen mücadeleyi yeni nesillerin de bilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Rukiye Ergin ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.