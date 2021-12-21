Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneğini ziyaret etti

TATAR: “BAZI MUHALİF ÇEVRELER DOĞRUSUNU SÖYLEMİYOR, GÜYA FEDERASYON EŞİTLİK VE BARIŞIN SÜRMESİDİR. YOKTUR ÖYLE BİR ŞEY”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “adada federal bir çözümün barış ve eşitlik getireceği söyleminin gerçekleri yansıtmadığını, federal çözümle Kıbrıslı Türk tarafının Kıbrıs Cumhuriyetine yama edileceğini” söyledi.

Tatar, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, federal çözümle Kıbrıs Türklerine oyun oynanmak istendiğini, federal çözüm ve Türkiye’nin garantisinin de kaldırılmasıyla, Kıbrıslı Türklerin 1974 öncesinden daha kötü bir maceraya sürüklenebileceğini, buna asla müsaade edilemeyeceğini ifade etti.

Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçirilemeyeceğini, Türk askerinin adada barışa hizmet ettiğini, 1974 sonrası kan dökülmemesinin bunun göstergesi olduğunu belirten Tatar, uluslararası anlaşmalara bakıldığında adada iki egemen ayrı halk olduğunun görüldüğünü, tüm uğraşlarının iki egemen halkın egemen haklarının kabul görmesi olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Rumların anlaşmaya yanaşmadığını da belirten Tatar, “Bazı muhalif çevreler doğrusunu söylemiyor, güya federasyon eşitlik ve barışın sürmesidir. Yoktur öyle bir şey. Bahsedilen federasyon Kıbrıs Cumhuriyeti devam edecek, KKTC ortadan kalkacak, anayasal değişiklikle Kıbrıs Cumhuriyetinin ismini Kıbrıs Federal Cumhuriyeti yapacaklar. Kıbrıs Türklerini de oraya yama edecekler” dedi.

Adada esas gücün çoğunluğun elinde olacağından Kıbrıslı Rumların elinde olacağını da ifade eden Tatar, “Böyle bir şeyin tamamen karşısındayız” dedi.

Kıbrıs Türk Halkına bu adada soykırım girişiminde bulunulduğunu, pek çok zulme karşı direndiğini belirten Tatar, verilen şehitlerin büyük fedakarlığın ve özverinin en anlamlı sillesi olduğunu kaydetti.

Şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Tatar, Kıbrıs Türkünün özgür ve bağımsız bir şekilde yaşam sürdürmesinin bu insanların fedakarlıklarına bağlı olduğunu söyledi.

Mücadelenin devam ettiğini kaydeden Tatar, Türkiye ile birlikte, yurt dışındaki temaslarda Kıbrıslı Rumlarla ortaklık değil, yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşitliğinde bir anlaşmanın mümkün olabileceğini, asla 1974 öncesine dönmek istemediklerini anlattıklarını ifade etti.

Kıbrıs’ın bir acılar ülkesi olduğunu, Kıbrıslı Türklerin 1950 sonrası pek çok katliamlar ve zulümler yaşadığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türkünün direnişinin bir efsane olduğunu, Kıbrıs Türkünün destan yazdığını, belki de bu kadar zulme direniş gösteren başka bir halk bulunmadığını, şehit ve gazilerden ne kadar gurur duyulsa az olduğunu ifade etti.

Tatar, devlet ve egemenliğin en büyük erdem olduğunu, özgür yaşayabilmenin, geleceğini tayin edebilmenin, kendi bayrağı altında yaşayabilmenin büyük kudret istediğini söyledi.

Tatar, Türkiye’nin katkı ve desteklerinin de unutulamayacağını söyledi, Türkiye’deki şehitlere rahmet diledi ve Atatürk’ün başarılarının Kıbrıs Türk halk için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının her zaman Türk bayrağının altında yaşadığını, en kötü gününde bile Rumun boyunduruğu altına girmediğini ifade eden Tatar, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türkünün en önemli günü olduğunu, Kıbrıs Türkünün bağımsızlık ve hürriyetini kazandığı gün olduğunu söyledi.

BENAN

Dernek Başkanı Gürsel Benan ise, Kıbrıs Türkünün mücadelesinde bin 817 şehitten, 200’ünün çocuk, 170’nin de kadın olduğunu, Rumlarla asla iç içe yaşamak istemediklerini kaydetti.

Ancak KKTC’nin yaşatılabileceği bir anlaşmanın arkasında duracaklarını ifade eden Benan, geçmişin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

FİLİZ

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz ise Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu belirtti.