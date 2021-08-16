Cumhurbaşkanı Tatar, Satranç Federasyonu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, satrancın önemli bir disiplin, zihinsel gelişim için yararlı, bireylere strateji ve öngörü gibi yetenekler kazandıran bir dal olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede satrançla ilgili kulüp ve lisanslı sporcu bulunduğunu da belirtti.

Haksız ambargo ve kısıtlamalara rağmen, satrançta önemli başarılara imza atıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Satranç Federasyonu’na bu konuda önemli görevler düştüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, diğer spor branşlarına olduğu gibi, satranca da imkanlar ölçüsünde gerekli desteğin verilmeye devam edeceğini söyledi.

Tatar, KKTC’nin her alanda gelişiminin süreceğini, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda onurlu bir şekilde var olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar’a derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.