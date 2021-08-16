Cumhurbaşkanı Tatar, Satranç Federasyonu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, satrancın önemli bir disiplin, zihinsel gelişim için yararlı, bireylere strateji ve öngörü gibi yetenekler kazandıran bir dal olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede satrançla ilgili kulüp ve lisanslı sporcu bulunduğunu da belirtti.
Tatar, KKTC’nin her alanda gelişiminin süreceğini, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda onurlu bir şekilde var olmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar’a derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.