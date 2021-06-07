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Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu sınır kapılarının üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine de olanak sağlayacak şekilde açılmasının, ekonomiye olumlu katkıları olacağını söyledi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 15:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Sanayi Odası’nın bir önceki başkanı Candan Avunduk ve ekibine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, demokratik bir seçim sonrası göreve gelen yeni yönetime başarılar diledi.

Tatar, pandemi nedeniyle ekonomide yaşanan bazı sıkıntıların giderilmesi için yapılan çalışmaların başarıyla sonuçlandığını ifade ederek, Türkiye’nin de desteğiyle pandemi sürecinin iyi yönetildiğini söyledi.

Pandemi ile mücadelede aşı sayısının artmasıyla çok daha iyi bir duruma gelineceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının BM ve AB yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu sınır kapılarının üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine de olanak sağlayacak şekilde açılmasının ekonomiye olumlu katkıları olacağını belirtti.

KKTC’deki sağlık sisteminin, pandemi ile mücadele konusunda büyük tecrübe kazandığını ve koruyucu tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Tatar, KKTC’de Kovid-19 vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısının Güney Kıbrıs’ın 10’da biri kadar olduğuna dikkat çekti.

“HER ALANDA SÜREN GELİŞİM SANAYİCİLERİN ÜLKEYE OLAN GÜVENİ ARTIRDI”

Sağlık altyapısında bu süreçte önemli yatırımlar olduğuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık sistemindeki gelişmelerin artarak süreceğini vurguladı.

KKTC’de güven, istikrar ve gelişimin sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de her alanda süren gelişimin sanayicilerin ülkeye olan güvenini artırdığının altını çizdi.

Sanayicilerin risk alarak, kendi girişimleriyle yaptıkları yatırımlarını takdirle takip ettiğini ifade eden Tatar, “Bu süreçte sizlerin yönetiminde, yatırımların devam ediyor ve KKTC’ye sahip çıkılıyor olması son derece önemlidir” dedi.

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“ÜLKEYE GERİ DÖNME EĞİLİMİ…”

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası KKTC’deki sanayi yatırımlarının artarak süreceğine inancını belirterek, Başbakan olarak görev yaptığı dönemden itibaren sanayi yatırımları için fevkalade büyük uğraşlar verdiğini söyledi.

Pandemiyle birlikte yurtdışındaki çeşitli ülkelerde yaşayan insanların ülkeye geri dönme eğilimi içerisinde olduklarını dile getiren Tatar, sağlık sistemindeki gelişmelerle ülkeye duyulacak güvenin daha da pekişeceğini, yatırım iklimi yaratılmasında motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Pandemiye rağmen bazı zirai ürün kalemlerinde ihracatta artış yaşandığına da işaret eden Tatar, KKTC Sulama İletim Tüneli Projesi’nin önemine dikkat çekti. Anadolu’dan gelen suyun, iletim tünel hatlarındaki gelişmeyle Güzelyurt’ta ulaştığını ve narenciye bahçelerinde yeni ekimler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, narenciye ihracatının önümüzdeki sezon artacağına olan inancını dile getirdi.

“MORAL VE MOTİVASYON YÜKSEK TUTULMALI”

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede karamsarlığa düşülmemesi gerektiğini, moral ve motivasyonun yüksek tutulması gerektiğini ifade ederek, turizm, inşaat, yükseköğretim ve sanayideki gelişmelerle ülkenin daha da aydınlığa kavuşacağını söyledi.

İthalata bağımlılık yerine üretime yönelmenin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz, sanayideki standart ve tecrübeyi yakaladık” şeklinde konuştu.

Tatar, KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, bu bağlamda sanayicilerin üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacağına inandığını kaydetti.

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Son Güncelleme: 07.06.2021 15:54
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