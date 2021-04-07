Cumhurbaşkanı Tatar sağlık çalışanlarını kutladı

Tatar, “Sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının öncelikle 7 Nisan Dünya Sağlık Gününü ve Sağlık-Sosyal Güvenlik Haftasını kutlar, sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar, Dünya Sağlık Örgütü’nün anayasasının kabulünun ardından 1948 yılında çalışmalarına başlamasına atfen her yıl 7 Nisan tarihinin “Sağlık Günü” ve izleyen haftanın da “Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası” olarak kutlandığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Tatar, 2019 Aralık ayından bu yana yaşanan Covid-19 salgınının, sağlık sisteminin, sağlık çalışanlarının, insan hayatında ne denli önemli bir yeri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir insan hakkı olduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan Dünya Sağlık Günü ile sağlıklı topluma sahip olmak için toplumların en küçük yapı taşı olan bireylerin sağlıklı olması gerekliliğinin altını çizmektedir.

Bu çerçevede sağlık alanındaki bilgi, beceri ve emeğiyle insan sağlığına hizmet eden sağlık çalışanları, içinde yaşadığı topluma önemli bir hizmet sunmaktadır.







İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde Covid-19’a karşı mücadele edilmesi ve toplumumuzun sağlıklı bir geleceğe sahip olması için başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm sağlık çalışanları canlarını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmektedir.



Bu duygu ve düşüncelerle, sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının öncelikle 7 Nisan Dünya Sağlık Gününü ve Sağlık-Sosyal Güvenlik haftasını kutlar, sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ederim.”