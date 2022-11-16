banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hırsızlıktan tutuklandı!
Hırsızlıktan tutuklandı!
Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Güzelyurt’ta ani ölüm!
Güzelyurt’ta ani ölüm!
Ani ölüm!
Ani ölüm!
“Kimliksizler“ Grubu Cumartesi Yapacakları Eyleme Destek İstedi
“Kimliksizler“ Grubu Cumartesi Yapacakları Eyleme...
banner404
Flaş Haber
Hırsızlıktan tutuklandı!
Kapat

Cumhurbaşkanı Tatar Saadet Partisi Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Tatar Saadet Partisi Heyetini Kabul

16 Kasım 2022 Çarşamba 13:45
Cumhurbaşkanı Tatar Saadet Partisi Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kaya ile beraberindeki heyeti kabul etti.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Türkiye’nin desteğiyle oluşturulan yeni siyasete, başarılı olabilmesi için millet olarak sahip çıkmak gerektiğini dile getiren Tatar, bu topraklarda yaşanan önemli acılar ve tecrübelere işaret etti.


Batı dünyasının medeniyetler çatışması diyerek esas yapmak istediklerinin başında Kıbrıs Türk halkını zaman içerisinde  buradan yok etmek olduğuna dikkat çeken Tatar, “Bu kadar acımasız, bu kadar art niyetli ve bu kadar ırkçı bir zihniyetin ürünü olan karşı taraftaki düşünceyle bizim ortaklık temelinde bir anlaşmada buluşamayacağımız ortadadır.” dedi.

 

Yapılan birçok görüşmenin ardından karşı tarafın federasyon anlayışıyla Türk tarafının federasyon anlayışı arasında hiçbir ortak nokta olmadığının anlaşıldığına işaret eden Tatar, federal bir çatı altında iki egemen devletle anlaşma olabileceğinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından da söylendiğine dikkat çekti.

 

Tüm bunları gördükleri için yeni siyaseti geliştirdiklerini dile getiren Tatar, ancak iki devletin işbirliğinde bir anlaşmanın olabileceğini vurguladı.

 

Türk Devletler Teşkilatı’na oybirliğiyle gözlemci ülke statüsünde kabul edilmenin bir tarihi adım olduğunu kaydeden Tatar, artık herkesin Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunu herkesin gördüğünü belirtti.

 

Bu iki ayrı halkın ve devletin bu saatten sonra birleşmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Tatar, iki devletin işbirliğiyle gerek hidrokarbon, gerek enerji, gerek su alanlarda işbirliği yapılabileceğini kaydetti.

 

Tatar ayrıca, Türkiye'de İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırıyı bir kez daha lanetleyerek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kaya da konuşmasında, KKTC’nin 39. Kuruluş yıldönümünde dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı tebrik etti ve  “Allah tüm bayramları birlikte kutlamayı nasip etsin.” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün geçit törenindeki konuşma başlıklarını çok önemsediklerini kaydeden Kaya, Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasında tarihi açıdan yapılan değerlendirme ve gelecek vizyonu açısından çok önemli mesajlar içerdiğini gördüklerini belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 16.11.2022 14:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlıktan tutuklandı!
Hırsızlıktan tutuklandı!
Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Güzelyurt’ta ani ölüm!
Güzelyurt’ta ani ölüm!
Ani ölüm!
Ani ölüm!
“Kimliksizler“ Grubu Cumartesi Yapacakları Eyleme Destek İstedi
“Kimliksizler“ Grubu Cumartesi Yapacakları Eyleme Destek İstedi
Cumhurbaşkanı Tatar Dsp Genel Başkanı Aksakal Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar Dsp Genel Başkanı Aksakal Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
İskele Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Fener Alayı Ve Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenledi
İskele Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Fener Alayı Ve Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenledi
Töre, Tüm Hizmet İş Sendikası Heyetini Kabul Etti
Töre, Tüm Hizmet İş Sendikası Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Heyetiyle Görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Heyetiyle Görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, İyi Parti Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, İyi Parti Heyetini Kabul Etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim