Cumhurbaşkanı Tatar Saadet Partisi Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kaya ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Türkiye’nin desteğiyle oluşturulan yeni siyasete, başarılı olabilmesi için millet olarak sahip çıkmak gerektiğini dile getiren Tatar, bu topraklarda yaşanan önemli acılar ve tecrübelere işaret etti.



Batı dünyasının medeniyetler çatışması diyerek esas yapmak istediklerinin başında Kıbrıs Türk halkını zaman içerisinde buradan yok etmek olduğuna dikkat çeken Tatar, “Bu kadar acımasız, bu kadar art niyetli ve bu kadar ırkçı bir zihniyetin ürünü olan karşı taraftaki düşünceyle bizim ortaklık temelinde bir anlaşmada buluşamayacağımız ortadadır.” dedi.

Yapılan birçok görüşmenin ardından karşı tarafın federasyon anlayışıyla Türk tarafının federasyon anlayışı arasında hiçbir ortak nokta olmadığının anlaşıldığına işaret eden Tatar, federal bir çatı altında iki egemen devletle anlaşma olabileceğinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından da söylendiğine dikkat çekti.

Tüm bunları gördükleri için yeni siyaseti geliştirdiklerini dile getiren Tatar, ancak iki devletin işbirliğinde bir anlaşmanın olabileceğini vurguladı.

Türk Devletler Teşkilatı’na oybirliğiyle gözlemci ülke statüsünde kabul edilmenin bir tarihi adım olduğunu kaydeden Tatar, artık herkesin Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunu herkesin gördüğünü belirtti.

Bu iki ayrı halkın ve devletin bu saatten sonra birleşmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Tatar, iki devletin işbirliğiyle gerek hidrokarbon, gerek enerji, gerek su alanlarda işbirliği yapılabileceğini kaydetti.

Tatar ayrıca, Türkiye'de İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırıyı bir kez daha lanetleyerek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kaya da konuşmasında, KKTC’nin 39. Kuruluş yıldönümünde dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı tebrik etti ve “Allah tüm bayramları birlikte kutlamayı nasip etsin.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün geçit törenindeki konuşma başlıklarını çok önemsediklerini kaydeden Kaya, Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasında tarihi açıdan yapılan değerlendirme ve gelecek vizyonu açısından çok önemli mesajlar içerdiğini gördüklerini belirtti.