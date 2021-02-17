Cumhurbaşkanı Tatar Rum liderin taleplerinin kabul edilmez olduğunu belirtti

“(ANASTASİADİS’İN) BM PARAMETRELERİ DEĞİŞMEMELİ, TÜRK TARAFININ KAPALI MARAŞ’IN TAMAMEN AÇILMASINA YÖNELİK PLANLAMALARI SONA ERMELİ VE DOĞU AKDENİZ’DEKİ TÜRK FAALİYETLERİ SONLANDIRILMALI’ ŞEKLİNDE DAYATMALARDA BULUNMASI KABUL EDİLEMEZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarının ve taleplerinin kabul edilmez olduğunu belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarını yanıtlayan yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda dikkatler önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen gayri resmi 5+1 toplantısına çevrilirken, Rum tarafının tahrik ve kabul edilemez taleplerinin yoğunlaşarak devam ettiğini kaydetti.

Tatar, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gayri resmi 5+1 toplantısına yönelik olarak “BM parametreleri değişmemeli, Türk tarafının kapalı Maraş’ın tamamen açılmasına yönelik planlamaları sona ermeli ve Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetleri sonlandırılmalı” şeklinde dayatmalarda bulunması kabul edilemez” dedi.

Tatar şöyle devam etti:

“Anastasiadis’in bu dayatmalarda bulunması ve bunları şart olarak ileri sürmesi, Kıbrıs’ta statükonun devam etmesi anlamını içerirken, yapılması beklenen gayri resmi 5+1 toplantısını da dinamitlemeye yöneliktir. Kıbrıs konusuyla ilgili olarak yıllardan beri gündemde bulunan BM parametreleri bugüne kadar sonuç vermediği gibi, söz konusu parametrelerle de bir anlaşmaya ulaşılamayacağı gerçeği ortaya çıkmıştır. Mevcut parametrelerde ısrar etmek ise çözümsüzlüğe oynamaktır. Türk tarafının belirlediği ve uygulamaya koyduğu kapalı Maraş açılımı devam etmektedir. Bu konuda Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz. Doğu Akdeniz’de devam etmekte olan Türk faaliyetleri de KKTC ile Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya yöneliktir. Bu nedenle Rum tarafının tek başına Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına sahip çıkmasına, KKTC ile Türkiye’nin haklarını ayaklar altında çiğnemesine asla müsaade edilmeyecektir.”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulis’in “federasyon zemini dışında bir çözümün olamayacağı” şeklindeki açıklamasına da değinen Tatar, “Bizim görüşümüz ise eşit haklara sahip, yan yana yaşayan egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modelidir. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Rum uzlaşmazlığı nedeniyle çöken Crans Monta görüşmelerinden sonra yaptığı açıklamada Kıbrıs konusuyla ilgili yeni görüşlerin de masaya gelebileceğini belirtmişti. Egemen iki eşit devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli de yeni görüş ve yeni bir yol olarak tarafımızdan gündeme getirilmiş olup, gayri resmi 5+1 toplantısında da masaya getirilecek ve bundan da geri adım atılmayacaktır” dedi.

Rum tarafına “köhnemiş ve çağdışı zihniyet ile dayatma ve kabul edilemez şartlarından vazgeçmesi ve diyalog yolunun açılmasına yardımcı olması” çağrısında bulunan Tatar, “Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye tarafından da desteklenen eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli Kıbrıs ile bölgenin yararına olabilecek en gerçekçi çözüm modelidir” dedi.