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Cumhurbaşkanı Tatar Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00
Cumhurbaşkanı Tatar Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
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“TÜM HALKIMIN RAMAZAN BAYRAMINI KUTLAR ESENLİKLER DİLERİM”
“SEVGİ, HOŞGÖRÜ, PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA GİBİ İNSANİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK VE SONRAKİ NESİLLERE AKTARMAK EN ASLİ GÖREVİMİZ OLMALIDIR”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs Türk halkının, Türk ulusunun ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında, bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramının, Kıbrıs Türk halkı, Türk ulusu ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi. 
Tatar, Ramazan Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi: 

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“Ülkede, özellikle Covid-19 pandemi sürecinde uzak durmak zorunda kalığımız aile büyüklerimizin ve sevdiklerimizin değerini daha çok hissettiğimiz bugünlerde, bayramların özünde yatan sevgi, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma gibi insani değerlere daha fazla sahip çıkarak, bu manevi değerleri bizden sonraki nesillere aktarmak en asli görevimiz olmalıdır. 
Bir yıldan uzun bir süredir devam eden pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzlukların, birlik ve beraberlik içerisinde, varoluş mücadelemizden bu yana sahip olduğumuz saygı ve sevgiyi şiar edinerek aşacağımıza olan inancım tamdır. Bizler, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile gerek sağlık altyapımızın güçlendirilmesi ve gerekse aşılama programı çerçevesinde pandemi ile mücadelemizi başarı ile sürdürüyoruz. Bu süreçte özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür eder, tüm vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önemini hatırlatmak isterim.”
Barışın, huzurun ve sevginin sembolü olarak değerlendirdiği  bayram vesilesi ile bir kez daha İsrail güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı arifesinde devam eden saldırılarını, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına kınayan Tatar, bu insanlık dışı ve hiç bir haklı savunması olmayan şiddet eyleminin bir an önce son bulmasını temenni etti. 
Tatar, hayatını kaybedenlere rahmet, Filistin halkına başsağlığı diledi. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında, “Gerek pandemi gerekse farklı nedenlerle sevdiklerinden uzak olanların kavuşması, küskünlerin barışması, huzur ve sağlık dolu günlere kavuşulması dileği ve aile bireylerinin bir arada kutlayacağı daha sağlıklı ve huzurlu günlerin geleceği umuduyla, bir kez daha tüm halkımın Ramazan Bayramını kutlar esenlikler dilerim.” ifadelerine yer verdi. 
 

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Son Güncelleme: 12.05.2021 17:04
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