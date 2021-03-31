banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Temizlemek ellerinde olabilir
Temizlemek ellerinde olabilir
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Maaşlar bu ay tamam peki önümüzdeki ay!
Maaşlar bu ay tamam peki...
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli olunmalı
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli...
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar, radyo temsilcileriyle çevrimiçi görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yayın yapan radyoların temsilcileri ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirerek, KKTC’de radyoculuğun geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart 2021 Çarşamba 12:15
Cumhurbaşkanı Tatar, radyo temsilcileriyle çevrimiçi görüştü
banner337

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmeye, BRTK adına Selda İçer, Radyo Güven adına Taner Gönül, Radyo Vatan adına Nediye Zeytincioğlu, First FM adına Tekin Birinci ve Capital Radyo adına Ahmet Kasımoğlu katıldı.

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi verdiği yıllarda, radyoların oynadığı önemli rolü anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, çocukluk döneminde radyo yayıncılığıyla ilgili yaşadığı anılara da değindi.

Televizyonun ve internetin olmadığı o dönemlerde radyonun haber kaynağı olarak önemine işaret eden Tatar, radyoların bugün, günün koşullarına uygun şekilde gelişerek faaliyetlerinin devam etmesi için gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. 

Radyoların önemli iletişim araçları olarak geleceğe nasıl taşınacağı hususunda projeksiyon yapılması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, radyoculuğa ömrünü adamış şahsiyetlere teşekkür ederken hayatta olmayanları rahmetle andı.

Pandemi sonrası, KKTC’de yayın yapan radyoların temsilcileri ile yüz yüze de bir araya gelme arzusu içerisinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin geleceği ve Kıbrıs Türkü’nün sesinin duyulmasında büyük bir misyon üstlenen radyo yönetici ve çalışanlarını can-ı gönülden kutladığını söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.

banner341
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyosu'nun yayına başladığı 1963 yılından bu yana ülkedeki radyo yayıncılığının gerek kamu gerekse özel sektörde gelişerek halka ulaştığını belirterek, radyoların kitle iletişim aracı olarak önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. 

Radyoların, özellikle araçlarda yaygın olarak kullanıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aynı zamanda internet kullanımının yaygınlaşması ile radyoların artık yurt dışında da dinlendiğini belirtti. 

Radyoların yayın çeşitliliği ve altyapısal anlamda gelişimi için gereken her türlü yardımı yapma arzusu içerisinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, radyoların televizyonlara oranla daha az maliyetli olmasına rağmen kitle iletişiminde önemli bir iletişim kanalı olduğunu kaydetti.

KKTC’de yayın yapan radyoların temsilcileri de konuşmalarında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirilen çevrim içi görüşmeden duydukları mutluluğu ifade ederek, Cumhurbaşkanı’nın radyolara göstermiş olduğu ilgi için teşekkür etti.

Yayın çeşitliliği ve altyapısal sorunlarla ilgili beklentilerini dile getiren radyo temsilcileri, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, televizyon ve radyo yayıncılığını çok iyi bilen bir kişi olarak yaşanan sorunlara azami özeni göstererek sorunlara çare olacağına inanç belirtti. 

banner360
Son Güncelleme: 31.03.2021 12:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşkent Doğa Parkı’nda fidan dikildi
Taşkent Doğa Parkı’nda fidan dikildi
İbrahim Altıner hayatını kaybetti
İbrahim Altıner hayatını kaybetti
Karakartal: “Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıldönümü Türk soykırımının başlangıç tarı̇hı̇dı̇r”
Karakartal: “Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıldönümü Türk soykırımının başlangıç tarı̇hı̇dı̇r”
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Girne Belediyesi “Haydi çocuklar evimizde tiyatro izleyelim” temasıyla tiyatro oyunları sunacak
Girne Belediyesi “Haydi çocuklar evimizde tiyatro izleyelim” temasıyla tiyatro oyunları sunacak
KKTC kıyılarında Akdeniz foklarının yaşam alanlarının araştırılması projesine Aksa Enerji'den destek
KKTC kıyılarında Akdeniz foklarının yaşam alanlarının araştırılması projesine Aksa Enerji'den destek
Çevre Koruma Dairesi’nden poşet denetimi
Çevre Koruma Dairesi’nden poşet denetimi
Albank personelinden SOS Çocukköyü Derneği’ne bağış
Albank personelinden SOS Çocukköyü Derneği’ne bağış
Gıda Mühendisleri Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na eleştiri
Gıda Mühendisleri Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na eleştiri
Kıbtes: “Planlı, programlı ve uygulanabilir bir çalışma takvimi düzenlenmeli”
Kıbtes: “Planlı, programlı ve uygulanabilir bir çalışma takvimi düzenlenmeli”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim