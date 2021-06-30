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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü Soyalan’ı kabul etti

30 Haziran 2021 Çarşamba 18:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü Soyalan’ı kabul etti
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TATAR: “GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN TEKNOLOJİK VE FİZİKSEL YATIRIMLARININ YERİNE GETİRİLMESİ İLE TEŞKİLATIN BAŞARILARI ARTARAK SÜRECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Teşkilatı’nın 57. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve beraberindekileri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre devletin en önemli kurumlarından olan Polis Teşkilatı’nın bugünlere gelmesinde önemli hizmetlerde bulunan herkese teşekkür ederek hayatta olmayanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağrından çok başarılı polisler çıktığını vurguladı.
Tatar, Polis Teşkilatı’nın günün koşullarına uygun teknolojik ve fiziksel yatırımlarının yerine getirilmesi ile teşkilatın başarılarının artarak süreceğine inanç belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, polisin ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli bütçenin ayrılmasının bir gereklilik olduğunu belirtti.
“İYİ POLİS KAVRAMI ÇOK ÖNEMLİ”
“İyi polis” kavramına vurgu yaptığı konuşmasında, polis teşkilatının liyakat esasıyla yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyete dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tarafsız, objektif, hak edenin terfi aldığı, moral ve motivasyonu yüksek, liyakat kavramının geçerli olduğu bir Polis Teşkilatı’nın ne denli önemli olduğunu söyledi.
“İYİ EĞİTİMLİ, OTORİTESİNİ ORTAYA KOYABİLEN İYİ POLİSLER…”
Kıbrıs Türk halkı arasından çıkan iyi eğitimli, otoritesini ortaya koyabilen iyi polislerin topluma vereceği hizmetlerin büyük olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, polis teşkilatının her kademesinde yer alan kadın polislerin varlığından da duyduğu büyük memnuniyete işaret ederek, “Kadın polislerimizin teşkilatın her alanında görev yapmaları, çağımızın bir gereğidir” şeklinde konuştu.
“İNSANA YATIRIM”

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Polis Teşkilatındaki insan kaynakları potansiyelinin teşkilatın verdiği hizmetin en değerli unsuru olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İnsana yatırım yapılması lazımdır. Polis Okulu’nun polis örgütüne hem giriş esnasında hem de düzenlediği hizmet içi eğitimler, daha donanımlı polislerimizin teşkilata kazandırılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara ek olarak, teknolojik olanakların da artırılmasıyla topluma verilen hizmet daha da üst noktalara ulaşacaktır” dedi.
“KARAKTER SAHİBİ, VATANINI SEVEN, CESARETİ VE ÖZGÜVENİ YÜKSEK, SORUMLULUK SAHİBİ POLİSLER…”
Polis Teşkilatı’nda karakter sahibi, vatanını seven, cesareti ve özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi polislerin yer almasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, böylesi polislerin teşkilat içerisinde yer almasının Polis Teşkilatı ve KKTC’nin geleceği açısından önemli olduğunun altını çizdi.
Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de stratejik konumda bir ada olması hasebiyle uyuşturucu ticaretinden mültecilere kadar birçok konuda polise görevler düştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, güvenlik güçleri ile iş birliği halinde, polisin bu tür konularda başarılı bir şekilde görevini yerine getirmesiyle KKTC’nin çok daha güçlü olacağına inanç belirtti.
“KKTC POLİSİ DÜNYADA SAYGI GÖRÜYOR”
Bugün birçok ülkede KKTC gerçeğinin kabul edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, birçok ülke polisiyle KKTC polisinin bugün iş birliği yaptığını belirterek geçmişte İngiliz mahkemelerinde şahadet veren KKTC polislerini, KKTC mahkemelerinde şahadet veren İngiliz polisini buna örnek gösterdi. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC polisinin siyasi sıkıntılara rağmen dünyada saygı gördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumun KKTC’nin zeminini ve saygınlığı güçlendirdiğine dikkat çekerek, ülke, devlet ve halk için görev yapan polisleri saygıyla selamlayarak başarılar diledi.
SOYALAN
Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da yaptığı konuşmada, polisin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli teknolojik gelişmeleri takip etmesinin önemine değinerek, bu konuda Cumhurbaşkanı, Hükümet, ve Türkiye’nin desteğinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Soyalan, polis teşkilatının dün olduğu gibi bugün de halkın huzuru için var olmaya devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Polis Teşkilatı’nın 57. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bu akşam düzenlenecek resepsiyona davet etti.
 

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Son Güncelleme: 30.06.2021 18:39
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