banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şerbetlilerden misiniz?
Şerbetlilerden misiniz?
Çocuklara ‘’zorunlu’’ Covid-19 aşısı gündeme gelebilir
Çocuklara ‘’zorunlu’’ Covid-19 aşısı gündeme...
Düğünler intihar gibi…
Düğünler intihar gibi…
6 Temmuz 2021 Salı gündemi
6 Temmuz 2021 Salı gündemi
banner376
Flaş Haber
Zaroğlu istifa etti!
Kapat

Cumhurbaşkanı Tatar Peygamberler ve Krallar Şehri'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Diyarbakır'da Peygamberler ve Krallar Şehri'ni ziyaretinde, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine vurgu yaptı. 

06 Temmuz 2021 Salı 14:00
Cumhurbaşkanı Tatar Peygamberler ve Krallar Şehri'ni ziyaret etti

Tatar, Asur kral mezarlarına ve iki peygamberin mezarına ev sahipliği yapan Eğil ilçesinde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, KKTC'de yaşayan ve öğrenci olarak bulunan çok sayıda Diyarbakırlı olduğunu anlattı. Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki köprülerin daha da güçleneceğine inanç belirterek, aradaki bağların çok sağlam olduğunu kaydetti.
KKTC'de 20 Temmuz kutlama törenleri için hazırlıkların başladığını da ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin de kutlamalar için KKTC'de olacağını hatırlattı. 

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 06.07.2021 14:20
Anahtar Kelimeler:
Peygamberler Ve Krallar ŞehriErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Genel Müdürlüğü’ne siyah çelenk
Polis Genel Müdürlüğü’ne siyah çelenk
Zaroğlu istifa etti!
Zaroğlu istifa etti!
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere duyuru...
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere duyuru...
Elektrik kesintileri yarın da sürecek
Elektrik kesintileri yarın da sürecek
Arıklı: "Tüp gaza zam gündemde yok"
Arıklı: "Tüp gaza zam gündemde yok"
Zabıta’nın ‘plaj’ mesaisi başladı
Zabıta’nın ‘plaj’ mesaisi başladı
Kutlu Adalı anıldı
Kutlu Adalı anıldı
KITSAB: “Hükümet defalarca açıkladığı hibe ve katkıları hala yapmadı"
KITSAB: “Hükümet defalarca açıkladığı hibe ve katkıları hala yapmadı"
Tatar Diyarbakır’da…
Tatar Diyarbakır’da…
Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama
Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim