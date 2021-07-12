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Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri İfrah Tariq’i kabul etti

12 Temmuz 2021 Pazartesi 19:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri İfrah Tariq’i kabul etti

“PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI QURESHİ İLE ANTALYA’DA GÖRÜŞMEMDE, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İYİ İLİŞKİLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİM…”
“İLİŞKİLERİMİZİN DAHA DA İLERİ GİTMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri İfrah Tariq ve ona eşlik eden üçüncü katip Faraz Arshad’ı kabul ederek görüştü. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Ankara Büyükelçiliği yetkilerinin KKTC’de bir dizi temaslarda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan ve KKTC’nin birer dost ülke olduğunu ifade ederek, KKTC’de öğrenci olarak bulunan, çalışan ve yaşayan binlerce Pakistan yurttaşı olduğunu kaydetti.
“PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI QURESHİ İLE ANTALYA’DA GÖRÜŞMEMDE, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İYİ İLİŞKİLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİM…”
Birkaç hafta önce Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nda, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile bir araya gelerek görüştüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu görüşmede, KKTC’de yaşamını sürdüren binlerce Pakistan uyruklu kişinin varlığından duyduğu mutluluğu ifade ederek, bu insanların ne denli güvenilir ve çalışkan olduğuyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ettiğine dikkat çekti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yle çok iyi ilişkilere sahip, “Müslüman din kardeşleri Pakistan’ın Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi’e aktardığı düşüncelerin Qureshi’de memnuniyet yarattığını” vurguladı.
“İLİŞKİLERİMİZİN DAHA DA İLERİ GİTMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM”

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KKTC’de bürokratik bir dizi temaslarda bulunacak olan Pakistan Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri İfrah Tariq ve üçüncü katip Faraz Arshad vasıtasıyla Pakistan Hükümeti adına Pakistan Başbakanı Imran Khan’a en içten duygu ve selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin İslamabad’ta özel temsilciliği bulunduğunu anımsatarak, hali hazırda çok iyi ilişkilere sahip iki ülkenin ilişkilerinin daha da ileriye taşınması temennisini dile getirdi.
Pandemi sonrası KKTC’nin gelişiminin devam edeceğine olan inancını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi koşullarının sona ermesinin ardından Pakistan’a geliş gidişlerin normal seyrine döneceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Ankara Büyükelçiliği yetkililerine temaslarında başarılar diledi. 
Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri İfrah Tariq de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar’a Pakistan’la ilgili duygu ve düşünceleri nedeniyle teşekkürlerini iletti.
KKTC’de öğrenci ve çalışan olarak bulunan Pakistan vatandaşları ile yapmış olduğu temaslarda gerek eğitim gerekse bürokrasi konularında getirilen memnuniyeti dile getiren Tariq, KKTC İslamabad Temsilciliği’nin KKTC’ye gelecek Pakistan yurttaşlarına yönelik gerçekleştirdiği önemli hizmetler nedeniyle teşekkür etti. 
KKTC’de bulunan Pakistan uyruklu kişilerin sayısının gün geçtikçe arttığını, bu kişilerin KKTC ekonomisine yapmış olduğu katkılar nedeniyle gururlu olduklarını kaydeden İfrah Tariq, KKTC üniversitelerindeki eğitim kalitesinin altını çizdi. 
Kabulde Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Muslu Akgüney, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı ve Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt da yer aldı.
 

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Son Güncelleme: 12.07.2021 20:23
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