banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı Tatar:''Otizmli çocuklarımızın eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir''
Cumhurbaşkanı Tatar:'Otizmli çocuklarımızın eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir''
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Tatar:'Otizmli çocuklarımızın eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir''
Son Dakika
Kanser ilacı yok diyoruz, duyuyor musunuz?
Kanser ilacı yok diyoruz, duyuyor...
Sucuoğlu:Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik protokol haftaya imzalanacak
banner404

Cumhurbaşkanı Tatar:''Otizmli çocuklarımızın eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, otizmli çocukların topluma kazandırılması ve eşit koşullarda eğitim almasının en önemli hedeflerden olduğunu ifade etti.

02 Nisan 2022 Cumartesi 11:51
Cumhurbaşkanı Tatar:''Otizmli çocuklarımızın eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tatar mesajda, otizmin tüm ırk ve etnik gruplarda ya da sosyal statüsü farklı gruplarda görülebileceğine işaret ederek, otizmli çocuklar ile iletişimin  kapısını açmada ilk ve önemli adımın erken tanı, bilinen tek tedavinin ise yoğun ve sürekli özel eğitim olduğunu belirtti ve “farkındayız” vurgusu yaptı.
“Erken tanı ve ardından özel eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak, sağlıklı gelişim gösteren yaşıtları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabiliyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, otizmli çocukların eğitim sistemi içinde yer almasının önemine vurgu yaptı.
Eğitimin otizmli bireyler için “tedavi” olduğunu belirten Tatar, erken tanı ve erken bireysel kaynaştırma eğitimi ile otizmli çocukların sorunlarının büyük bir kısmını aşılabildiğini kaydederek, herkesi otizmin kamuoyunda bilinirliğinin artması için birlik olmaya çağırdı.

banner341
Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bu vesile ile çocuklarımızın insan haklarını ve temel özgürlüklerini eşit şekilde kullanmasına veya bunlardan yararlanmasına en büyük katkıyı koyan ebeveynlerine ve eğitmenlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim. 
Otizmli çocuklarımızın topluma hızla kazandırılması ve eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir.
Dolayısıyla, ülkemizde özel gereksinimli bireylerin eğitim yasa tasarısının KKTC Meclisi’nden bir an önce geçirilmesinin takipçisi olacağız.
Pandemi sürecinde ve her zaman özveri ile özel eğitime gönül vermiş tüm eğitimci ve çalışanlara da bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık GünüERSİN TATARKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar:'Otizmli çocuklarımızın eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir''
Cumhurbaşkanı Tatar:'Otizmli çocuklarımızın eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir''
Cumhurbaşkanı Tatar:'Otizmli çocuklarımızın eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir''
Cumhurbaşkanı Tatar:'Otizmli çocuklarımızın eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir''
Kanser ilacı yok diyoruz, duyuyor musunuz?
Kanser ilacı yok diyoruz, duyuyor musunuz?
Sucuoğlu:Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik protokol haftaya imzalanacak
Sucuoğlu:Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik protokol haftaya imzalanacak
Hasipoğlu yeniden UBP Genel Sekreteri oldu
Hasipoğlu yeniden UBP Genel Sekreteri oldu
Girne'de hırsızlık!
Girne'de hırsızlık!
Yarım ton demiri aracına yükleyip çaldı!
Yarım ton demiri aracına yükleyip çaldı!
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar!
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar!
Çaldığı bilgisayarı sattı!
Çaldığı bilgisayarı sattı!
Kısa devre yangına neden oldu
Kısa devre yangına neden oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim