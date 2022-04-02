Cumhurbaşkanı Tatar:''Otizmli çocuklarımızın eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajda, otizmin tüm ırk ve etnik gruplarda ya da sosyal statüsü farklı gruplarda görülebileceğine işaret ederek, otizmli çocuklar ile iletişimin kapısını açmada ilk ve önemli adımın erken tanı, bilinen tek tedavinin ise yoğun ve sürekli özel eğitim olduğunu belirtti ve “farkındayız” vurgusu yaptı.

“Erken tanı ve ardından özel eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak, sağlıklı gelişim gösteren yaşıtları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabiliyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, otizmli çocukların eğitim sistemi içinde yer almasının önemine vurgu yaptı.

Eğitimin otizmli bireyler için “tedavi” olduğunu belirten Tatar, erken tanı ve erken bireysel kaynaştırma eğitimi ile otizmli çocukların sorunlarının büyük bir kısmını aşılabildiğini kaydederek, herkesi otizmin kamuoyunda bilinirliğinin artması için birlik olmaya çağırdı.



“Bu vesile ile çocuklarımızın insan haklarını ve temel özgürlüklerini eşit şekilde kullanmasına veya bunlardan yararlanmasına en büyük katkıyı koyan ebeveynlerine ve eğitmenlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim.

Otizmli çocuklarımızın topluma hızla kazandırılması ve eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir.

Dolayısıyla, ülkemizde özel gereksinimli bireylerin eğitim yasa tasarısının KKTC Meclisi’nden bir an önce geçirilmesinin takipçisi olacağız.

Pandemi sürecinde ve her zaman özveri ile özel eğitime gönül vermiş tüm eğitimci ve çalışanlara da bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.”