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Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Gazier’i evinde ziyaret ederek şeref madalyası takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osman Gazier’i evinde ziyaret ederek, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine yapmış olduğu üstün hizmetler nedeniyle, şeref madalyası takdim etti.

01 Haziran 2021 Salı 18:45
Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Gazier’i evinde ziyaret ederek şeref madalyası takdim etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osman Gazier’i evinde ziyaret ederek, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine yapmış olduğu üstün hizmetler nedeniyle, şeref madalyası takdim etti.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, toplumsal varoluş mücadelesi yıllarında, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları için Osman Gazier’in kahramanca savaştığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Gazier’in milli mücadelede cesaretle yer alması nedeniyle müteşekkir olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının savunulması için Osman Gazier gibi gazi mücahitlerin gösterdiği fedakarlıkların asla unutulmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Gazier’e hitaben “Yaptığınız mücadele, bizleri duygulandırmaktadır. Devletim adına şükranlarımı sunuyorum… Devlet unutmaz, devlet en büyüktür… Yaptığınız çalışmalar ve gösterdiğiniz özveriler için sizlere helal olsun” şeklinde konuştu.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’a, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan eşlik etti.

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Son Güncelleme: 01.06.2021 19:00
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