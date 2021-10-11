Cumhurbaşkanı Tatar, Ombudsman Dizdarlı’yı kabul etti

“OMBUDSMAN KURUMU KKTC’NİN GÜVEN KAYNAĞIDIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada; atanmasının üzerinden 6 yıl geçen ve bu süre zarfında büyük hizmetler veren Emine Dizdarlı’nın, çeşitli konularda tarafsız ve doğru rapor ürettiğini dile getirdi.



Ombudsman’ın, vatandaşın, her türlü kurum ve kuruluşun herhangi bir haksız durumda başvuracağı tarafsız bir makam olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; Emine Dizdarlı’ya görevini layıkıyla yerine getirdiği için teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti:“Bu bir tecrübedir. Hem hukuki, hem mali konulardaki sorunları inceleyip doğru bir şekilde değerlendirdikten sonra ortaya tarafsız bir görüş çıkarılması; vatandaşımıza, ülkemize güven vermesi bakımından fevkalade önemli bir görevdir. Ombudsman kurumunun, ülkemiz koşullarında hizmetine devamına ve bu kurumun güçlendirilmesi; vatandaşımıza ve KKTC’de de insan hakları bakımından, devletin demokratik bir anlayışla yürütülmesi, yönetilmesi adına verilen hizmet çok değerlidir. Ülkemizin iyi bir şekilde yönetildiği açısından da güven vericidir. Bu bağlamda, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”