banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist...
GAÜ’den çifte şampiyonluk
Mevlide Davet
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Rum basını: Tansu Çıdan cinayetinin sebebi “kuşku”
banner405

Cumhurbaşkanı Tatar, “Noel Yortusu”nu kutladı

23 Aralık 2022 Cuma 18:29
Cumhurbaşkanı Tatar, “Noel Yortusu”nu kutladı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yaşayan Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık “Noel Yortusu”nu kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı mesajda, Noel’i kutlayarak, yeni yılın, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların son bulmasına umut olmasını diledi. 

Savaş ve terörizmin kötü etkilerini dünyanın çeşitli ülkelerinde hissettikleri ve dünya genelinde enerji ve gıda zincirinde sıkıntılara tanık oldukları zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, savaş ve savaşın yarattığı olumsuzlukların tüm insanlığın iş birliği ve dayanışması ile son bulmasını temenni etti.

“Diplomasi ve diyalogun, savaş ve silah kullanımına tercih edilmesini umuyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının adalet, eşit muamele, eşit koşullar ve eşit statü için verdiği mücadelenin sürdüğüne değindi. 

Adada yan yana yaşayan iki ayrı, bağımsız devletin iş birliğini öngören bir formül ile ancak kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmaya varılabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının ve egemen eşitliğinin uluslararası toplum tarafından kabul görmesi gerektiğini ifade etti.

2022 yılında KKTC için pek çok tarihi önemli gelişmenin yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, temmuz ayında Kıbrıs Rum lidere BM Genel Sekreteri aracılığıyla 6 iş birliği önerisi ilettiklerini ancak yapıcı ve insani konuları içeren bu önerilere Rum tarafının resmi yanıt vermediğini kaydetti.

Eylül ayında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta görüşme yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı pozisyonunu bir kez daha orada aktardığını anımsattı.

BM Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı zulmün sona ermesine yönelik yaptığı tarihi konuşmaya vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, kasım ayında Londra’ya yaptığı ziyareti sırasında eski bakan ve milletvekilleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

11 Kasım tarihinde KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildiğini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, aralık ayında Gambiya’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Joof’un KKTC’yi ziyaret edip, kendisini yeni yılda Gambiya’ya davet ettiğini anımsattı.

Aralık ayında, Azerbaycan’da iktidarda olan Yeni Azerbaycan Partisi ve AK Parti yetkililerinin ülkeyi ziyaret ettiğini belirten Tatar, KKTC’nin yeni bir döneme girdiğini, Kıbrıs Türk halkının karşı karşıya kaldığı haksızlıklara son vermek ve ülkenin resmi tanınma süreci için çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak KKTC’de yaşayan yabancılara önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere, Türkiye, Avustralya ve Amerika’da yaşayan Kıbrıs Türklerinin de kalplerinin kendi vatanları için nasıl attığını iyi bildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede yaşayan Hristiyan dinine mensup vatandaşların Noel Yortusu’nu ve yeni yılını kutlayarak, tüm insanlığa yeni yılın sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GKK internet sitesinde ‘Şehit Bilgi Kapısı’ hizmete sunuldu
GKK internet sitesinde ‘Şehit Bilgi Kapısı’ hizmete sunuldu
Maliye Bakanlığı: “Öğrenci taşımacılığı yapan firmalar ve eylül ayı ek mesaileri bugün ödendi”
Maliye Bakanlığı: “Öğrenci taşımacılığı yapan firmalar ve eylül ayı ek mesaileri bugün ödendi”
CTP’den BRT’deki programa katılmayacak UBP ve DP genel başkanlarına eleştiri
CTP’den BRT’deki programa katılmayacak UBP ve DP genel başkanlarına eleştiri
LAÜ öğrencileri “Yeni Yıl” kutlamasına hazırlanıyor
LAÜ öğrencileri “Yeni Yıl” kutlamasına hazırlanıyor
Yarın ve pazar günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Yarın ve pazar günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı
GAÜ’den çifte şampiyonluk
GAÜ’den çifte şampiyonluk
Mevlide Davet
Mevlide Davet
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Rum basını: Tansu Çıdan cinayetinin sebebi “kuşku”
Rum basını: Tansu Çıdan cinayetinin sebebi “kuşku”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim