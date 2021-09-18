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Cumhurbaşkanı Tatar New York'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Egemen eşitliğimiz, uluslararası eşit statümüz tanınmazsa asla resmi bir müzakere sürecine geçmeyiz. Bu net bir duruştur, bu duruştan hiçbir güç bize geri adım attıramaz. Bu ulusal milli bir meseledir” dedi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 10:30
Cumhurbaşkanı Tatar New York'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul üzerinden New York’a hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Tatar’a, basın toplantısında, ABD temaslarında da eşlik edecek olan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Ergün Olgun ile Müzakere Heyeti Üyesi Osman Ertuğ eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Ercan’dan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, GKK yardımcısı Albay Kadir bayraklı ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, heyeti ile birlikte New York’a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, New York’a BM Genel Sekreterinin daveti üzerine temaslarda bulunmak amacıyla gideceğini, burada ikili temaslarda da bulunacağını söyledi.

Tatar, BM Genel Sekreteri ve diğer yapacakları görüşmelerde, ortaya koydukları 6 maddelik önerinin arkasında duracaklarını, yeni siyaseti ve Kıbrıs’ta artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen bağımsız devletin iş birliğinde anlaşma olabileceğini aktaracaklarını kaydetti.

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Kıbrıs’ta Federal anlayışla bir çözüm bulunamadığını, bunu tüm tarafların gördüğünü ifade eden Tatar, yeni siyaset yeni fikirler ortaya konduğunu, iki devletli çözümü gündeme getirdiklerini ancak ortak bir zemin bulunamadığını kaydetti.

Federal çözüm siyasetini çoktan geride bıraktıklarını, Kıbrıs’ın eski Kıbrıs bu coğrafyanın eski coğrafya olmadığını ifade eden Tatar, Kıbrıs ve bölgede bambaşka bir ortam olduğunu, 1963’te Kıbrıslı Türklerin silah zoruyla ortaklık cumhuriyetinden atıldığını, uzun ve haksız süreçler sonunda Rum devletinin, Kıbrıs Türk halkının referandumda “evet” demesine rağmen AB’ye alınmasının meseleyi daha da karmaşık hale getirdiğini kaydetti.

Meselenin özünün bu olduğunu, BM’de ve diğer yetkililerle yapacakları görüşmelerde bunları anlatacaklarını ifade eden Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet iki ayrı halk vardır” dedi.

Tatar, kendi kendini yöneten geleceğini tayin eden Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni siyaseti gerekçeleriyle anlatacaklarını, Federal temelde çoğunluğun azınlığı yöneteceği, Türkiye ile bağların koparılacağı bir sürece girmeyeceklerini vurguladı.

Önemli olan Kıbrıs Türk halkının hakkı, çıkarı, varoluşu olduğunu söyleyen Tatar, pandemi döneminin günlük meseleler olduğunu, bunu aşacaklarını, Doğu Akdeniz’de TC ile birlikte daha güzel günlere ulaşacaklarını söyledi.

New York’tan sürekli bilgi akışı sağlayacaklarını ifade eden Tatar, 20 Eylül’de New York’ta Türk evinin açılışı olacağını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağını, kendilerinin de orada olacağını kaydetti. Tatar, Türk Evi’nde KKTC’ye de bir kat tahsis edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üçlü görüşme konusunda sorulan bir soruya, “planlanan veya resmi davet olan bir durum olmadığını ama diyalogdan kaçmadığını” söyledi.

Tatar, BM Genel Sekreteri daveti üzerine orada olacaklarını, esas olanın bu görüşme olduğunu, üçlü görüşme ile ilgili resmi davet gelirse değerlendireceklerini, bunu Abartmaya gerek olmadığını söyledi.

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Son Güncelleme: 18.09.2021 11:27
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