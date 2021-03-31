Cumhurbaşkanı Tatar, Muratağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği’nden bir heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.30’da gerçekleştirilen kabulde konuşan Dernek Başkanı Ahmet Aşır, Kıbrıs müzakerelerinde 2 devletliliği savunduğu için Tatar’ın her zaman yanında duracaklarını, destekçisi olacaklarını söylemek amacıyla ziyaret ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde defnedilen şehitlere devlet töreni düzenlenmemesini eleştiren, bundan üzüntü duyduklarını kaydeden Aşır, ilerleyen günlerde aynı şeyin olmaması için Tatar’ın gerekeni yapmasını istedi.

Bir çok sıkıntıları da olduğunu kaydeden Aşar, şehitliğin defalarca saldırıya uğradığını söyledi, devletin şehitliğe sahip çıkmasını ve oraya bakım yağacak bir kişinin istihdam edilmesini istedi.

Bir de müzeleri olduğunu ve müzenin bakımının seçim yasaklarına kadar cumhurbaşkanlığı katkılarıyla yapıldığını anlatan Aşır, bu hususta da yardım istedi.

Atlılar Şehitliği’nin de Muratağa ve Sandallar şehitlikleri gibi açılmasını, gereken testlerin yapılmasını ve şehitlerin ayrı ayrı defnedilmesini istediklerini de söyleyen Aşır, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu konuda desteğini istedi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, yıllarca Muratağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği’nin her faaliyetinde yanlarında olduğunu, acılarını paylaştığını, bütün yaşananlara dayanabilmenin insan üstü bir sabır ile direnç gerektiğini kaydetti.

Davalarının selameti için şehitlerin uğradığı vahşet ve soykırımın asla unutulmaması gerektiğini söyleyen Tatar, “Bu hadiseyi hafife almak, bir takım duygusal söylemlerle unutturabilmek adına yapılan bazı meseleleri ben tasvip etmiyorum . Devlet başkanı olarak söyledim, karşılığında çok büyük hakaretler oldu, kimseyle bir polemiğe girmek istemiyorum. Kişi özgürlüğü ifade özgürlüğünü sen iyi şekilde savunanlar bu meseleye gelince farklı farklı bir takım tartışmalara girdiler” diye konuştu.

Şehitlerin devletin şehitleri olduğunu kaydeden Tatar, “Devletin de her zaman şehitlere böyle törenlerde gerekli ilgili ve düzenlemeyi yapar, devlet varsa bir varız devlet yoksa biz yokuz, devleti güçlendirirken bu tür hassasiyetleri gözetmek zorundayız” dedi.

Tatar, Aşır’ın gündeme getirdiği sıkıntıların aşılması için gerekeni yapma sözü de verdi.