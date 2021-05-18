Cumhurbaşkanı Tatar, Mücahitler Bandosu’nun kurucusu merhum Zeki Taner için düzenlenen anma etkinliğine katıldı

TATAR: “ZEKİ TANER, KIBRIS TÜRK HALKI’NIN VERDİĞİ MÜCADELEYE BÜYÜK KATKILARDA BULUNDU”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mücahitler Bandosu’nun kurucusu merhum Zeki Taner’in ölüm yıl dönümü nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı tarafından Dikmen’de düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zeki Taner’i sevgi, saygı ve özlemle anarak, Taner’in milli şuuru yüksek bir insan olarak Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye büyük katkılar yaptığını söyledi.

Müziksel yeteneği üst seviyede bir insan olan merhum Zeki Taner’in oğlu Yılmaz Taner ve torunu piyanist Rüya Taner’in de bahse konu yeteneklerin bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Eğer bugün genç yaşlarda hayatta bulunabilseydi, inanıyorum ki Zeki Taner dünya çapında biri olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın sesini dünyaya duyurabilirdi” şeklinde konuştu.

Zeki Taner’in mücadeleci kimliğine ek, çalışkan bir kişilik olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bulunduğu görevleri başarıyla ifa eden Zeki Taner’in Mücahitler Bandosu ile milli duygular ve milli heyecan yaratarak insanlara moral kaynağı olduğunu vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin, toplumsal mücadelesinin nişanelerinden olmuş, sözleri Zeka Alsancak, bestesi Yılmaz Taner’e ait Mücahitler Marşı’na atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, bandonun önderi Zeki Taner’in milli şuura yaptığı büyük hizmetlerin asla unutulmayacağını kaydetti.

“KIBRISLI TÜRKLERİN DAVASI EMİN ELLERDE”

Kıbrıslı Türklerin davasının emin ellerde olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta artık egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı bir çözümün masada savunulduğuna dikkat çekti.

Egemenliğin altında toplumsal mücadele yıllarında ortaya konan özveri ve devletimiz olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözümde Zeki Taner gibi ulusal davaya büyük katkıda bulunan insanların ortaya koydukları mücadelenin ruhlarının da yatmakta olduğunu dile getirdi.