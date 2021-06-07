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Cumhurbaşkanı Tatar, milli boksör Metin Turunç ve Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit’i kabul etti

 

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:15
Cumhurbaşkanı Tatar, milli boksör Metin Turunç ve Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit’i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Boksör Metin Turunç ve Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmedeki konuşmasında, uluslararası platformlarda KKTC bayrağı altında ülkeyi temsil etmenin oldukça önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk gençliği üzerindeki çağ dışı ambargo ve izolasyonların kabul edilmesinin mümkün olmadığını, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

“KIBRIS TÜRK HALKINI GURURLANDIRMIŞTIR…”

Milli Boksör Metin Turunç’un bireysel bir branş olan boks ile uğraşan bir sporcu olarak, kendi uğraşları sonucu, uluslararası platformlarda, KKTC bayrağı altında ülkeyi temsil etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şahsı ve Kıbrıs Türk Halkı adına, Metin Turunç’u tebrik etti.

Uluslararası başarılara imza atan Metin Turunç’un, başarılarıyla Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olduğunu tüm dünyaya duyurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Milli Boksör Metin Turunç’un bu başarısı, Kıbrıs Türk halkını gururlandırmıştır” dedi.

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Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs Türk halkının haklı çıkarlarını, egemen bir halk olarak özgürce ve güvenlik içerisinde bu topraklarda yaşama arzusunu diplomatik mecralarda savunurken, Kıbrıs Türk gençliğinin elde ettiği uluslararası başarıların Kıbrıs Türk liderliğinin elini daha da güçlendirdiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumun tüm sporcular tarafından örnek alınmasını temenni etti.

Disiplin, çalışkanlık ve cesaretin başarıya ulaşılması için en önemli unsurlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Boksör Metin Turunç’un tüm bu özelliklere sahip bir sporcu olarak başarı elde ettiğini kaydetti.

“TURUNÇ’UN BAŞARISI GENÇ KUŞAKLAR İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLACAK”

Konuşmasında madde bağımlılığı hususuna da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tüm gençlerin madde kullanımından uzak durması gerektiğini, bu bağlamda sporun büyük faydası olduğunu ifade etti.

Uluslararası başarılara imza atan Metin Turunç’un, genç kuşaklar için ilham kaynağı olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turunç’a hitaben “Sizden isteğim, gençlere başarınızın sırrını açıklarken, disiplin, çalışkanlık ve cesaretin yanında özel hayattaki düzen ve başarının önemini de aktarmanızdır” dedi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 07.06.2021 18:26
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