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Cumhurbaşkanı Tatar milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul etti

 

06 Mayıs 2021 Perşembe 17:15
Cumhurbaşkanı Tatar milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Hekimoğlu’nun, 12 yıl boyunca, Kıbrıs Türklerinin göğsünü kabartan büyük başarılar ortaya koyduğunu kaydetti ve  Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ambargolar nedeniyle  önemli turnuvalarda Yiğitcan Hekimoğlu’nun Türkiye milli takımı adına yarıştığını belirtti.

Ambargoların bir insanlık ayıbı olduğunu ifade eden Tatar, Cenevre’de BM Genel Sekreteri nezdinde de bunu dile getirdiğinin altını çizdi.

“GENÇLERİMİZ, GURUR VERİCİ BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİLER…”

Yiğitcan Hekimoğlu’nun çok önemli uluslararası organizasyonlarda rekorlara imza attığını belirterek Hekimoğlu’nu tebrik eden Tatar, KKTC devletinin, imkanlar ölçüsünde, Hekimoğlu ve tüm gençlerin yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini kaydetti.  

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Kıbrıslı Türk gençlerin cesaret ve ortaya koydukları iradeyle, spor başta olmak üzere, birçok alanda gurur verici büyük başarılar elde ettiğini belirten Tatar, gençlerin çalışkanlıkları sonucu elde ettikleri başarılarla Kıbrıs Türkü’nün sesinin dünyaya duyurulduğunu ve KKTC’nin tanıtımına katkı yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’na, olimpiyat oyunları ve spor yaşamında üstün başarılar diledi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ!”
Yiğitcan Hekimoğlu da 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları öncesi Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Tatar’ın  verdiği desteğin öneminin altını çizdi.

Olimpiyat oyunlarında Kıbrıs Türkü’nü en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydeden Hekimoğlu, geçmiş başarılarının belirtildiği anı fotoğrafını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Ahmet Hamdi de hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 06.05.2021 17:19
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