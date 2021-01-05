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Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

05 Ocak 2021 Salı 20:40
Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu
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CUMHURBAŞKANI TATAR, MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ’Nİ ZİYARET EDEREK, İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
“GELECEĞE IŞIK TUTUYOR”
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Milli Arşiv’in Kıbrıslı Türklerin varlığını, tarihini, kültürel ve sosyal yaşamı ile geçilen aşamaları belgeleyerek geleceğe ışık tuttuğunu söyledi.
Belgelerin dijital ortamda da muhafazasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bugünün belgelerinin gelecek kuşaklar için muhafazasının sağlanması ve bu çalışmaların en iyi şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı. 
Osmanlı ve İngiliz dönemlerinden beri Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları, Dr. Fazıl Küçük ve daha da eski kuşaklardan günümüze kadar gelen ve varoluş mücadelesi boyunca geçilen süreçlerin belgelerine, yapılan özverili çalışmalar sonucunda ulaşılabilmesinin önemine değinen Tatar, Milli Arşiv’in oluşmasında emeği geçenleri ve günümüzde de devam eden çalışmalardan dolayı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi çalışanlarını kutladı.
“KIBRIS’TA TÜRK VARLIĞININ EN BÜYÜK KANITI”
 “Milli Arşiv, Kıbrıs’ta Türk varlığının en açık kanıtı, belleği ve milli mücadelemizin hafızasıdır,” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bunların gelecek kuşaklara taşınmasının milli bir görev olduğunu dile getirdi. 

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Milli Arşiv deyince sadece yazışmalar, kitaplar ve belgelerin olmadığını, aynı zamanda sanatçılara ait resim ve belgelerin de bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv’in her türlü doğal afete ve tehlikeye karşı güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasının gerekliliğine işaret etti.
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin yeniden yapılacak çalışmalarla daha da zenginleştirmeyi öngördüklerini belirten Tatar, esas olanın Kıbrıs Türk halkının varlığı olduğunu ve tüm bunların belgelenmesi yönünde yapılan çalışmaların bugün verilen mücadelenin bir parçası olduğunu kaydetti.
“İKİ AYRI DEVLET”
Kıbrıs’ta iki eşit halk ve iki ayrı devlet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iki egemen devlete dayalı çözüm şekline ulaşmak için yürüttükleri mücadelenin devam edeceğini de belirtti. Kıbrıs Türk halkının 1571 yılından beridir bu topraklarda verdiği mücadelenin kayıtları ve değerli evraklarının gerekli durumlarda kullanılabilmesinin önemini de dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv’deki belgelerin verilen mücadelede, Kıbrıs Türkü’nün teminatı olduğunu belirtti.
“CUMHURBAŞKANIMIZIN VERDİĞİ MÜCADELEDE YANINDAYIZ”
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a hem ziyareti nedeniyle hem de yaptığı maddi ve manevi destekleri için teşekkürlerini sundu.
Sadrazam, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’taki varlığının tescil edilmesinin ve gelecek nesillere aktarılmasının esas görevi olduğunu belirterek, Milli Arşiv’de yer alan belgelerin toplumsal hafızanın canlı tutulması için gereken temel kanıtlar olduğunu ifade etti. 
Bu yöndeki çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Sadrazam, Cumhurbaşkanı Tatar’ın verdiği mücadelede yanında yer alarak her türlü kanıtı sunmak için çalışacaklarını kaydetti.

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Son Güncelleme: 05.01.2021 21:50
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarMilli Arşiv Ve Araştırma Dairesi
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