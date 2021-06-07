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Cumhurbaşkanı Tatar Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret etti

 

07 Haziran 2021 Pazartesi 17:00
Cumhurbaşkanı Tatar Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret etti
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“YARIM ASIRDIR KIBRISLI TÜRKLER KENDİ ARŞİVİNİ OLUŞTURDU”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarım asırdır Kıbrıslı Türklerin kendi arşivini oluşturduğuna vurgu yaptı. Tatar, dijitalleşme ile arşivin daha kullanılır ve değerli hale gelmesi için çabaların sürmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Arşivciler Haftası dolayısıyla, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ziyarette bulundu.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, arşiv için yürütülen çalışmalara destek vererek, Milli Arşivi kalıcı kılmanın önemine dikkat çekti.

Tatar, sadece bugün değil her zaman Milli Arşivi ve değerli çalışmaları hafızalarda tutarak, gelecek kuşaklara aktarmanın ve Doğu Akdeniz’deki konjonktüre bakıldığında kimliği güçlendirmek ve korumak için gösterilen mücadelenin belgelenmesinin önemini vurguladı.

9 Ağustos’ta Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin kuruluşunun 50. yılının kutlanacağına değinen Tatar, yarım asırdır Kıbrıslı Türklerin kendi arşivini oluşturduğunu ve çok uzun yıllardır toplumsal hafızalarını koruduklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, 2008 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin çalışmalarının daha profesyonel bir şekilde devam ettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“DİJİTAL SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE ARŞİVİMİZ DAHA KULLANILIR HALE GELECEK”

Milli arşivin dijital sisteme dönüştürülmesi yönünde çalışmaların ve yatırımların olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarından başlayarak, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını, hafızasını ve kurumsal yapısı ile birlikte milli değerlerin ve belgelerin burada korunduğunu kaydetti. Tatar, dijitalleşme ile arşivin daha kullanılır ve değerli hale gelmesi için çabaların sürmesi gerektiğini belirtti.

“AYRI BİR HALK OLARAK TARİHİMİZİN ARŞİVLENMESİ ÖNEMLİDİR”

KKTC’de davanın yürütülmesinde ve kültürel zenginlik bakımından ayrı bir halk olarak ayrı maneviyat ve ayrı tarihin belgelemesi açısından milli arşivin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşivin BRTK, TAK ve Enformasyon Dairesi gibi kuruluşlarla ve yurt dışı ofislerle de iletişim içerisinde olmasının ve bilgi akışının sağlanmasının faydalı olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Milli Arşiv binasını her türlü duruma ve doğal afetlere karşı koruyabilmenin gerekliliğine de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Münevver Çağın, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya eşlik etti.

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Son Güncelleme: 07.06.2021 18:11
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