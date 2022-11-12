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Cumhurbaşkanı Tatar, MHP Genel Başkanı Bahçeli İle Telefonda Görüştü

12 Kasım 2022 Cumartesi 15:30
Cumhurbaşkanı Tatar, MHP Genel Başkanı Bahçeli İle Telefonda Görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı telefonla arayarak KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesinden dolayı kendisini tebrik etti. Bahçeli konuşmasında; "Hayırlı bir adım atıldı, arkası gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gayret ve girişimlerinden dolayı, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlı duruşu sayesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyaya kabul ettirmeye adım adım yanaştıklarını ifade etti.

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Son Güncelleme: 12.11.2022 16:47
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