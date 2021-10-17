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Cumhurbaşkanı Tatar Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızının nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu ile Sefa Koyuncu’nun nikah törenine katıldı

17 Ekim 2021 Pazar 09:30
Cumhurbaşkanı Tatar Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızının nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya görer Cumhurbaşkanı Tatar, Çavuşoğlu ve Koyuncu ailelerinin bu mutlu günlerine şahitlik yapmak ve evlilik cüzdanını takdim etmekten onur duyduğunu dile getirerek Eylül İrem ve Sefa’ya ömür boyu mutluluklar diledi.
Ankara Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen nikah törenine  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

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Son Güncelleme: 17.10.2021 09:58
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