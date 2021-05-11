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Cumhurbaşkanı Tatar Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları kınadı

11 Mayıs 2021 Salı 19:15
Cumhurbaşkanı Tatar Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları kınadı
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“HİÇBİR HAKLI AÇIKLAMASI OLMAYAN BU SALDIRILARIN BİR AN ÖNCE SON BULMASI İÇİN ULUSLARARASI TOPLUMUN ZAMAN KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mescid-i Aksa’ya yönelik yapılan saldırıları kınadı. 

Tatar yayınladığı kınama mesajı şöyle:

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“İsrail Güvenlik Güçlerinin, kutsal Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden saldırılarını ve orada ibadet eden Filistinli sivil halka güç kullanarak yapmış oldukları müdahaleyi şiddetle kınıyorum. 

İsrail’in bu yanlışlıktan derhal vazgeçmesi gerektiğini belirtmek isterim. Saldırılarda hayatını kaybeden 9’u çocuk 26 Filistinli kardeşimize ve Filistin halkına şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına Allah’tan rahmet ve başsağlığı dilerken, hiçbir haklı açıklaması olmayan bu saldırıların bir an önce son bulması için uluslararası toplumun zaman kaybetmeden harekete geçmesini temenni ediyorum.

Kıbrıs Türk halkının mazlum Filistinlilerin her zaman yanında olduğunu belirtirken, bu vesileyle bir kez daha Anavatan ve Garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye olan desteğinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak isterim.”

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Son Güncelleme: 11.05.2021 19:31
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