Cumhurbaşkanı Tatar Mesam yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği başkanını ve aralarında ses sanatçısı Suat Suna’nın da bulunduğu yönetim kurulu üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye’den KKTC’ye gelen sanatçıların çeşitli etkinliklerde sahne almalarının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak olan hukuksal düzenlemelerle elde edilecek kaynaklardan KKTC’deki sanatçıların da faydalanabilmesinin, onlar adına bir motivasyon oluşturacağını söyledi.

Ülkede yetişen, halkın arasından çıkmış çok değerli sanatçılar olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nın gururu olan sanatçıların Türkiye ve yurt dışında sesini duyurduğunu ifade ederek önce radyo, sonra da televizyon ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte şimdi yaşanan internet çağı ile her şeye kolaylıkla ulaşabileceğinin altını çizdi.

Tatar, “Varoluş mücadelemizin devamı için Anadolu insanıyla kardeşlik ve dayanışma duygusunun daha da pekişmesi bizim için çok önemlidir. Sizin sanatçılarınız bizim; bizim sanatçılarımız da sizin sanatçınızdır. Yaptığınız çalışmaları destekliyorum. Kalpleri bizimle olan güzel insanlara sevgi ve selamlarımı iletiyorum” dedi.



