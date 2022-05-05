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Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis'teki siyasi partilerin heyetleriyle görüşecek

CUMHURBAŞKANI TATAR BUGÜN YDP, HP VE DP; YARIN DA CTP VE UBP İLE GÖRÜŞECEK

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:45
Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis'teki siyasi partilerin heyetleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuyla ilgili bugün ve yarın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin yetkilileriyle görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar bugün 15.30’da Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 16.00’da Halkın Partisi (HP) ve 16.30’da Demokrat Parti (DP) heyetiyle bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Tatar yarın 11.00’de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 14.00’te Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyetiyle istişare görüşmesinde bulunacak. 
Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyle yeni hükümetin oluşumunun en kısa sürede tamamlanması için Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin heyetleriyle görüşecek olan Tatar’ın, siyasi partilerin görüş ve düşüncelerini dinledikten sonra yeni hükümetin oluşumuyla ilgili görevlendirmede bulunması bekleniyor.

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KKTC’nin 27’nci hükümeti UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi 25 Nisan’da Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirilmiş, hükümet programı aynı gün Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu. 
Güven oylamasına bir gün kala DP ve YDP’nin hükümetten çekilmesi üzerine Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetin istifasını 30 Nisan’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuştu. 
UBP-DP-YDP Hükümeti, Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan üçüncü hükümetti.
 

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Son Güncelleme: 05.05.2022 13:52
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