Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Sennaroğlu, Meclis eski başkanlarından Atun ve Hasipoğlu ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Sennaroğlu, Meclis eski başkanlarından Atun ve Hasipoğlu ile bir araya geldi
21 Mayıs 2021 Cuma 17:30
KIBRIS MÜZAKERLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis eski başkanlarından Hakkı Atun ve Ertuğrul Hasipoğlu ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs müzakereleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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