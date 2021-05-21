Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Sennaroğlu, Meclis eski başkanlarından Atun ve Hasipoğlu ile bir araya geldi

KIBRIS MÜZAKERLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis eski başkanlarından Hakkı Atun ve Ertuğrul Hasipoğlu ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs müzakereleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, müzakere heyeti de yer aldı.

