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Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Sennaroğlu, Meclis eski başkanlarından Atun ve Hasipoğlu ile bir araya geldi

21 Mayıs 2021 Cuma 17:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Sennaroğlu, Meclis eski başkanlarından Atun ve Hasipoğlu ile bir araya geldi
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KIBRIS MÜZAKERLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis eski başkanlarından Hakkı Atun ve Ertuğrul Hasipoğlu ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs müzakereleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. 

Toplantıda, müzakere heyeti de yer aldı. 
 

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Son Güncelleme: 21.05.2021 17:51
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