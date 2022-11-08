Cumhurbaşkanı Tatar Londra Temaslarını Tamamladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temaslarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte cumartesi günü gittiği Londra'daki temasları çerçevesinde, İngiltere Parlamentosu’ndaki Lordlar Kamarası’nda KKTC Dostluk Grubu yanında Kıbrıs Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi, çeşitli görüşmeler yaptı.

Tatar, Londra Turizm Fuarı'na giderek KKTC standını ziyaret etti; Türkiye Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra'daki Türk okullarını da ziyaret etti.

Temaslarını tamamlan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu gece Londra’dan ayrılacak ve İstanbul üzerinden yarın sabah ülkeye dönecek.