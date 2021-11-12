Cumhurbaşkanı Tatar Lions Kulüpleri heyetini kabul etti

“AYRI DEVLETİ OLAN, AYRI BİR HALK OLAN KIBRISLI TÜRKLERE GEREKEN SAYGI GÖSTERİLMELİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Lions Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı İsmet Özer Balta, Türkiye’nin çeşitli yörelerinin Lions Kulüp Federasyonları genel yönetmenleri, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Geçmiş Dönem Başkanı Ezcan Özsoy’u kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, yıllardır Lions örgütlerinin faaliyetlerini takip ettiğini ve Türk Lions Kulüpleri’nin Kıbrıslı Türklere olan desteğini gördüğünü dile getirerek siyasi anlamda yapılan tüm haksızlıklara rağmen Kıbrıs Türk halkının çağdaş medeniyet seviyesinde, bütün dünyayla bağlantısının olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet ve iki ayrı demokrasi olduğunu; kurum ve kuruluşlarıyla dünyayla ilişkilerin sürdürebilecek düzeyde ve kültürde olduğumuzu dünyanın gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin iş birliği ile bir antlaşmanın olabileceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının Rum Cumhuriyeti’ne dönüşmüş olan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde hiçbir zaman azınlık durumuna düşmesine izin verilmeyeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ayrı devlet ve halk olarak Kıbrıslı Türklere gereken saygının gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.



“Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti vardır ve olmaya devam edecektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Lionslar gibi önemli kurum ve kuruluşların desteğinin önemine işaret ederek teşekkür etti.Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildiTürkiye Cumhuriyeti Uluslararası Lions Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı İsmet Özer Balta, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla KKTC’yeziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, Türk Lions Kulüpleri olarak KKTC’de bulunan Lions derneklerine geçmişte olduğu gibi gelecekte de destek vermeye çalışacaklarını ve ortak hareket etmeyi amaçladıklarını söyledi.Uluslararası Lions Kulüpleri’nin KKTC’nin tanıtımı konusunda yaptığı faaliyetlere değinen İsmet Özer Balta, sorumluluğun önemine vurgu yaparak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.