Cumhurbaşkanı Tatar Limasollular Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Limasollular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müge Tancer, Cumhurbaşkanı Tatar’a “Leymosun (Limasol) ve Kadınları” isimli kitabı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu vizyona destek belirten Tancer, Tatar’ı bugün gerçekleşecek olan kitap tanıtım etkinliğine davet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin bir parçası olarak Limasol’da direniş yıllarında önemli hizmetler veren insanların olduğunu, esir kamplarında kalarak sonra Kuzey’e geçenlerin bulunduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kitabın Kıbrıs Türk insanının tarihi bakımından arşivlerde yer alması ve geçmişinin belgelenmesi bakımından uzun zamandan beri yapılan önemli bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, yapılan çalışmayı kutladı.