Cumhurbaşkanı Tatar Limasollular Derneği Başkanı Emekli Piyade Albay Naşit’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasollular (Leymosunlular) Derneği Başkanı Emekli Piyade Albay Engin Naşit’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
17 Şubat 2021 Çarşamba 18:30
Son Güncelleme: 17.02.2021 19:28
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasollular (Leymosunlular) Derneği Başkanı Emekli Piyade Albay Engin Naşit’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasollular (Leymosunlular) Derneği Başkanı Emekli Piyade Albay Engin Naşit’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.