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Cumhurbaşkanı Tatar Limasollular Derneği Başkanı Emekli Piyade Albay Naşit’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasollular (Leymosunlular) Derneği Başkanı Emekli Piyade Albay Engin Naşit’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 18:30
Cumhurbaşkanı Tatar Limasollular Derneği Başkanı Emekli Piyade Albay Naşit’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasollular (Leymosunlular) Derneği Başkanı Emekli Piyade Albay Engin Naşit’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar mesajında, aslen Limasollu olan ve Girne'de yaşayan Kara Harp Okulu Mezunu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapmış olan Limasollular (Leymosunlular) Derneği Başkanı Emekli Piyade Albay Engin Naşit’in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 17.02.2021 19:28
Anahtar Kelimeler:
Engin NaşitCumhurbaşkanı Ersin Tatar
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