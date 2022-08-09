Cumhurbaşkanı Tatar, Liderler Yemeğine Ve İslami Dayanışma Oyunları Açılış Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslami Dayanışma Oyunları dolayısıyla Konya’da bulunan devlet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı. Yemeğin ardından 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Konya’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan’ın devlet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı. 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni öncesinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde verilen yemekte, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra Filistin, Arnavutluk, Katar, Kuveyt, Cezayir ve Suudi Arabistan’dan da üst düzey yetkililer hazır bulundu.

Yemeğin ardından 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışı, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda görkemli bir törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet başkanları ile birlikte katıldığı törende, sahne, ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı.