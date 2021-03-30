Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini kabul etti

TATAR: “KIBRIS TÜRK HALKININ MANEVİ DEĞERLERİNİN, TOPLUMSAL MÜCADELESİNİN GELECEĞE TAŞINMASI MİLLİ DAVANIN TAÇLANMASI İÇİN ŞARTTIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunun dünyaya anlatılmasının önemini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının gelenek göreneklerinin, verdiği toplumsal mücadelenin geleceğe taşınmasının yıllardır verilen “milli davanın taçlanması için şart olduğunu” söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini kabul ederek görüştü.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de faaliyet göstermeye başladığı tarihten itibaren Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetlerini ilgiyle takip ettiğini ifade ederek, Enstitünün gerek KKTC’deki gerekse dünya genelindeki çalışmalarının büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Tatar, enstitünün; Kıbrıs Türk halkının kültürel varlıklarının ve tarihten gelen birikimlerinin tanıtılması yönündeki çalışmalarının “fevkalade önemli” olduğunu ifade ederek, “Enstitünün dünya çapında da takdire şayan faaliyetler yürüttüğünü” söyledi.

“MANEVİ DEĞERLERİN GELECEĞE TAŞINMASI ÖNEMLİ”



Cumhurbaşkanı Tatar, toplumların ekonomik açıdan kalkınırken, aynı zamanda kültürel varlıklarını ve tarihsel değerlerini ileriye taşımaları gerektiğine işaret ederek, ancak kültürleriyle var olan halkların manevi değerlerini geleceğe taşıyarak, yeni kuşakları bu değerlerle yetiştirebileceklerini söyledi.“Yürütülen çalışmaların başarılı olabilmesinin, değerli insan kaynaklarının ortaya emek koyması ile mümkün olabileceğini” belirten Tatar, kültürel varlıklarla manevi değerlerin eğitim müfredatında yer almasının önemine de değinerek, Yunus Emre Enstitüsü’nün bu konudaki katılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.“GELECEĞE ANCAK KÜLTÜRLE YELKEN AÇABİLİRİZ”Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunun dünyaya anlatılmasının önemine işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının gelenek göreneklerinin, verdiği toplumsal mücadelenin geleceğe taşınmasının yıllardır verilen “milli davanın taçlanması için şart olduğunu” söyledi.“Geleceğe ancak kültürle yelken açabiliriz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Yunus Emre Enstitüsü’nün ülkedeki faaliyetlerinin devam etmesi temennisinde de bulundu.Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Aktaş ise görüşmede, Enstitünün çalışmaları ve projeleri hakkında Cumhurbaşkanını bilgilendirdi.