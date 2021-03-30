banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler hepimizindir
Şehitler hepimizindir
Nereye sürükleniyoruz!
Nereye sürükleniyoruz!
Solda birlik mümkün mü?
Solda birlik mümkün mü?
KTTB’de kazan kaynıyor
KTTB’de kazan kaynıyor
banner376
Flaş Haber
Lapta Girne anayolunda kaza!
Kapat

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini kabul etti

30 Mart 2021 Salı 15:45
Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini kabul etti
banner337

TATAR: “KIBRIS TÜRK HALKININ MANEVİ DEĞERLERİNİN, TOPLUMSAL MÜCADELESİNİN GELECEĞE TAŞINMASI MİLLİ DAVANIN TAÇLANMASI İÇİN ŞARTTIR”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunun dünyaya anlatılmasının önemini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının gelenek göreneklerinin, verdiği toplumsal mücadelenin geleceğe taşınmasının yıllardır verilen “milli davanın taçlanması için şart olduğunu” söyledi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini kabul ederek görüştü.
Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de faaliyet göstermeye başladığı tarihten itibaren Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetlerini ilgiyle takip ettiğini ifade ederek, Enstitünün gerek KKTC’deki gerekse dünya genelindeki çalışmalarının büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
Tatar, enstitünün; Kıbrıs Türk halkının kültürel varlıklarının ve tarihten gelen birikimlerinin tanıtılması yönündeki çalışmalarının “fevkalade önemli” olduğunu ifade ederek, “Enstitünün dünya çapında da takdire şayan faaliyetler yürüttüğünü” söyledi.
“MANEVİ DEĞERLERİN GELECEĞE TAŞINMASI ÖNEMLİ”

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, toplumların ekonomik açıdan kalkınırken, aynı zamanda kültürel varlıklarını ve tarihsel değerlerini ileriye taşımaları gerektiğine işaret ederek, ancak kültürleriyle var olan halkların manevi değerlerini geleceğe taşıyarak, yeni kuşakları bu değerlerle yetiştirebileceklerini söyledi.
“Yürütülen çalışmaların başarılı olabilmesinin, değerli insan kaynaklarının ortaya emek koyması ile mümkün olabileceğini” belirten Tatar, kültürel varlıklarla manevi değerlerin eğitim müfredatında yer almasının önemine de değinerek, Yunus Emre Enstitüsü’nün bu konudaki katılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
“GELECEĞE ANCAK KÜLTÜRLE YELKEN AÇABİLİRİZ”
Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunun dünyaya anlatılmasının önemine işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının gelenek göreneklerinin, verdiği toplumsal mücadelenin geleceğe taşınmasının yıllardır verilen “milli davanın taçlanması için şart olduğunu” söyledi.
“Geleceğe ancak kültürle yelken açabiliriz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Yunus Emre Enstitüsü’nün ülkedeki faaliyetlerinin devam etmesi temennisinde de bulundu.
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Aktaş ise görüşmede, Enstitünün çalışmaları ve projeleri hakkında Cumhurbaşkanını bilgilendirdi.
 

banner360
Son Güncelleme: 30.03.2021 16:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lapta Girne anayolunda kaza!
Lapta Girne anayolunda kaza!
Tatar: “Esas mücadele egemenliktir...”
Tatar: “Esas mücadele egemenliktir...”
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Şahiner'den KIB-TEK ile ilgili açıklama
Şahiner'den KIB-TEK ile ilgili açıklama
CTP'den hellim tescili ile ilgili açıklama
CTP'den hellim tescili ile ilgili açıklama
LTB, başkent Lefkoşa’yı bahara hazırlıyor
LTB, başkent Lefkoşa’yı bahara hazırlıyor
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Değişiklik Yasa Tasarısı komitede
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Değişiklik Yasa Tasarısı komitede
KTSO'dan hellim tescili ile ilgili açıklama
KTSO'dan hellim tescili ile ilgili açıklama
KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
Bağımsızlık Yolu, salgın döneminde gala düzenlenmesini eleştirdi
Bağımsızlık Yolu, salgın döneminde gala düzenlenmesini eleştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim