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Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Kaymakamlığı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Lefkoşa Kaymakamlığı’nı ziyaret etti. 

16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:45
Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Kaymakamlığı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, burada yaptığı konuşmada, pandem ve Ukrayna-Rusya savaşında dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan halkın daha fazla hizmet beklediğini belirtti. 
Lefkoşa Kaymakamlığı’nın sunduğu hizmetlerin önemine değinen Tatar her zaman temas içinde olduğu Lefkoşa Kaymakamlığı’na, yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi.  

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Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş ise, kaymakamlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.
 

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Son Güncelleme: 17.05.2022 00:39
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