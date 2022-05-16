Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Kaymakamlığı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, burada yaptığı konuşmada, pandem ve Ukrayna-Rusya savaşında dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan halkın daha fazla hizmet beklediğini belirtti.
Lefkoşa Kaymakamlığı’nın sunduğu hizmetlerin önemine değinen Tatar her zaman temas içinde olduğu Lefkoşa Kaymakamlığı’na, yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi.
16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:45
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, burada yaptığı konuşmada, pandem ve Ukrayna-Rusya savaşında dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan halkın daha fazla hizmet beklediğini belirtti.
Son Güncelleme: 17.05.2022 00:39