Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Kalkındırma Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının yıllardır tek egemenlik üzerinde ısrarcı olduğuna işaret ederek, Avrupa Birliği (AB) içerisinde tek egemenlik kavramının, güçlü olan tarafın otoritesinin egemenliğini beraberinde getireceğini ve bunun Kıbrıslı Türkler açısından tehlikeler doğuracağını söyledi. Tatar, egemen eşitlik temelinde bir antlaşmanın Kıbrıslı Türkler için bütün tehlikeleri ortadan kaldıracağını vurguladı.





“KIBRISLI TÜRKLER 60 YILA YAKINDIR KENDİ KENDİNİ YÖNETİYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, “Eşitlik temelinde bir antlaşma federasyon modelinde de olamadı çünkü karşı tarafın yönetim ve zenginliği eşit düzeyde paylaşmak gibi bir isteği hiçbir zaman olmadı. Bunları BM dahil bütün dünya biliyor” dedi. Tatar, içinde bulunduğumuz koşullarda, BM parametrelerinin esneklik gösterebileceğini veya değişebileceğini söyledi.

Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin 60 yıla yakındır kendi kendini yönettiğinin ve bunun ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını söyledi.



“EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDEKİ YAKLAŞIMIMIZA DESTEK BÜYÜK”

Cumhurbaşkanı Tatar, bu ay sonu Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM formatındaki gayriresmi görüşme öncesi akademisyenlerin, emekli bürokratların, sivil toplum örgütlerinin görüşlerini dinlediğini de belirterek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğe dayalı iş birliği temelindeki yaklaşımına “büyük destek” olduğunu söyledi.





“CRANS MONTANA’DA YAŞANAN BAŞARISIZLIĞIN ARDINDAN FEDERAL ÇÖZÜMÜN RAFA KALKTI”

Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını ifade ederek, “bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu olduğunu” vurguladı.

Tatar, “Devletten devlete varılacak bir antlaşmanın sürdürülebilir olacağını” belirterek, resmi olarak açıklama yapılmasa da uluslararası camiada da bu görüşleri destekleyenler olduğunu söyledi.



“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİLDİ”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Oran, konuşmasında, “halkın Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir çözüm olması gerektiği yönünde güçlü bir mesaj verdiğini” belirterek, Cenevre’de görüşme öncesi Cumhurbaşkanı’nın sivil toplum örgütlerinin görüşlerini dinlemesinin “oldukça önemli” olduğunu söyledi.

