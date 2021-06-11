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Cumhurbaşkanı Tatar Lapta Belediyesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta Belediyesi'ni ziyaret etti. Bölge halkıyla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca bölge karakoluna da ziyarette bulunarak görev yapan polislerle bir araya geldi.

11 Haziran 2021 Cuma 17:30
Cumhurbaşkanı Tatar Lapta Belediyesi’ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta Belediyesi'ni ziyaret etti. Bölge halkıyla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca bölge karakoluna da ziyarette bulunarak görev yapan polislerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Lapta Belediyesi’ni ziyaretinde, belediye başkanı Mustafa Aktuğ ve belediye çalışanlarıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Covid 19 salgınının, bugüne kadar iyi yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Lapta bölgesindeki belediye ve sağlık çalışanlarına, salgın süresinde ortaya koydukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

“VERDİĞİMİZ MÜCADELE HER GEÇEN GÜN DAHA DA DESTEK BULMAKTADIR”

Ülkede güven ve istikrarın yakalanmasındaki öneme değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizerek, egemen eşitliğe dayalı iki devletin iş birliğine dayanan bir çözüm vizyonunun KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

“Verdiğimiz mücadele her geçen gün daha da destek bulmaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Kıbrıs’ta artık iki bağımsız devletin varlığının savunulması gerektiğiyle ilgili söylemine atıfta bulunarak bu söylemden duyduğu memnuniyete işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetiyle tam bir fikir ve eylem birlikteliği ile hareket ettiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından Kıbrıslı Türkler için tehlikeler barındıran federal çözümün rafa kalktığını kaydetti.

“ORTAYA KONAN YENİ VİZYON, ONURLU BİR DURUŞTUR”

Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu olduğuna dikkat çekerek ortaya konan yeni vizyonun onurlu bir duruş olduğunu belirtti.

Türk tarafının yapmış olduğu yoğun istişare ve temaslar sonucunda, 4 Haziran'dan itibaren iki taraf arasında sınır geçişleriyle ilgili olarak COVID-19 önlemlerinin senkronize edilerek tüm geçiş noktalarının yeniden açıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, üçüncü ülke vatandaşlarının geçişiyle ilgili olarak ortadaki muğlaklığın sona ermesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, tüm KKTC vatandaşlarının ayrım yapılmaksızın güneye geçişinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

“BİZİM KİMSENİN HAK VE HUKUKUNDA GÖZÜMÜZ YOKTUR”

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“Bizim kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yoktur. Bizim beklentimiz; bizlerin hak ve hukukunu tanımalarıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleri’nin en az Rumlar kadar eşit ve egemen haklara sahip olduğunu, KKTC devletinin kendi demokrasisi içerisinde Kıbrıslı Türklerin her daim huzur ve güven içinde yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizdi.

“YERİNDE HİZMETİN KAPSAMI OLDUKÇA GELİŞTİ”

Yerel yönetimlerin halka hizmet bağlamında merkezi hükümetin icraatlarına ek olarak çok büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yerinde hizmet kapsamının bugün oldukça geliştiğini belirtti.

292 kilometrekarelik bir ölçekte faaliyet gösteren Lapta Belediyesi’nin alan bakımından KKTC’nin en büyük belediyesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta Belediyesi’nin başkan ve personelinin, belediye hudutları içinde büyük bir fedakarlıkla, her alanda halka en iyi hizmeti götürmek için uğraş verdiklerinin altını çizdi.

“BELEDİYELER REFORMU BİR GEREKLİLİK…”

“Lapta’mızın daha müreffeh günler görebilmesi için bizler de elimizden geleni yapmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki gelişimin süreceğine inanç belirtti.

Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemden beridir gündemde olan belediyeler reformu mevzusuyla bugün bir anlayışın geliştiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu reformun bir gereklilik olduğunu, lakin yaşama geçirilirken tüm boyutlarıyla dikkatlice değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

 Merkezi hükümetten belediyelere aktarılan kaynağın önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, buna rağmen belediyelerin gelirlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, halka hizmet için belediyelerin gelirlerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kısa süre içerisinde, yaratılan yeni siyasi vizyon sayesinde KKTC zemininin güçlenmesi ile, ciddi anlamda gelişeceğine dikkat çekti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs konusunda izlediği vizyona desteklerini yineledi.

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Son Güncelleme: 11.06.2021 17:42
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