Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya’da seramik fabrikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bu tarz fabrika ve üretimlerin KKTC’de de olmasını arzu ettiğini belirtti. Tatar, Türkiye’deki iş adamlarına da KKTC’de yatırım yapmaları yönünde çağrıda bulundu.
06 Eylül 2021 Pazartesi 18:30
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bu tarz fabrika ve üretimlerin KKTC’de de olmasını arzu ettiğini belirtti. Tatar, Türkiye’deki iş adamlarına da KKTC’de yatırım yapmaları yönünde çağrıda bulundu.
Son Güncelleme: 06.09.2021 21:35