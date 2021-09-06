Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya’da seramik fabrikasını ziyaret etti

Kütahya’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya Sanayi Bölgesi’nde seramik fabrikasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bu tarz fabrika ve üretimlerin KKTC’de de olmasını arzu ettiğini belirtti. Tatar, Türkiye’deki iş adamlarına da KKTC’de yatırım yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

