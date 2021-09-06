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Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da Kıbrıs Barış Harekatı gazileriyle bir araya geldi

06 Eylül 2021 Pazartesi 15:45
Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da Kıbrıs Barış Harekatı gazileriyle bir araya geldi

Kütahya'da yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazileriyle bir restoranda yemekte buluşan Tatar, burada yaptığı konuşmada, iki gündür çeşitli programlara katıldığı ilde gittiği her ortamda coşkuyla karşılandığını söyledi.

Türk insanının KKTC'ye olan sevgisinin ilelebet devam edeceğini belirten Tatar, Kıbrıs gazilerinin kendileri için her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974'te Türk askerinin Kıbrıs'a ayak basmasıyla bölgenin tarihinin değiştiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşmuştur. Bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin güvenliği için 'Mavi Vatan'daki haklarımızın, hukukumuzun korunmasında büyük millet olarak yolumuza devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası, geleceği ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Böyle bir muhabbet gününde sizlere bir kez daha minnet duygularımı ifade ediyorum. Çünkü bir millet olmanın en önemli boyutunda yüreğiyle, vatan sevgisiyle, her noktada verilen görev icabı şehit olmak pahasına kendisini ortaya atan o cesaret, fedakarlık, kahramanlık sizde vardı. Onun için Kıbrıs Türkü her zaman 20 Temmuz'u beklemiştir. 'Bekledim de gelmedin' diyenlere en büyük cevabı 20 Temmuz sabahı kahramanlarımızın adaya ayak basmasıyla bağımsızlık, özgürlük ve şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile selametle yolumuza devam ediyoruz. Bunları unutmak mümkün değildir."

"SADECE TÜRKLER İÇİN DEĞİL AYNI ZAMANDA RUMLAR İÇİN DE BARIŞ GELMİŞTİR"

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Tatar, Kıbrıs gazilerinden bazılarının 1974'ten sonra KKTC'ye yerleşerek yaşamlarını sürdürdüğünü anlattı.

Türkiye'nin neresine giderse, gazilerle bir araya geldiğini hatırlatan Tatar, gazilerin o büyük mücadeleye verdikleri katkıyı paylaşarak, minnet duygularını ifade ettiğini aktardı.

Geçen cuma günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaretinde de gazilerle buluştuğunu anımsatan Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de nerede olursa olsun Kıbrıs gazileri bizim yüreğimizdedir, baş tacımızdır. Çünkü 1974 Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs'ta kimsenin burnu kanamamış, o mezalim, esaret, boyunduruk hepsi geride kalmış ve neticede bugün Kıbrıs'ta barış halen devam etmektedir. Sadece Türkler için değil aynı zamanda Rumlar için de barış gelmiştir. Çünkü 1974'e kadar Türk askeri adaya çıkmadan önce orada yıllarca çatışma olmuş, insanlar ölmüş ve çatışma devam ediyordu; ta ki Türk askeri Kıbrıs'a gelsin ve barış getirsin. Kıbrıs'ta barışın var olabilmesi için Türk askeri her zaman Kıbrıs'ta var olmaya devam edecektir."

Yemeğin ardından Kıbrıs gazileri tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a hediyeler takdim edildi.

Programa, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve kent protokolü katıldı.

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Son Güncelleme: 06.09.2021 16:28
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