Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın çalışma ofisini ziyaret etti

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:08
TATAR: “KIBRIS TÜRK HALKININ DAVASINA İNANMIŞ, O CESUR YÜREĞİYLE O YOLDA YÜRÜYEN VE BİZLERE ÇOK ŞEY BIRAKAN ÇOK ÖNEMLİ BİR LİDERDİ”
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