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Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın çalışma ofisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının davasına inanan ve bu yolda yürüyen çok önemli bir lider olduğunu ifade ederek, Denktaş’ın ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:08
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın çalışma ofisini ziyaret etti
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TATAR: “KIBRIS TÜRK HALKININ DAVASINA İNANMIŞ, O CESUR YÜREĞİYLE O YOLDA YÜRÜYEN VE BİZLERE ÇOK ŞEY BIRAKAN ÇOK ÖNEMLİ BİR LİDERDİ”
“ONUN (DENKTAŞ’IN) BİR ÖĞRENCİSİ VE TALEBESİ OLARAK ONUN İZİNDEN GİDİYORUZ”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının davasına inanan ve bu yolda yürüyen çok önemli bir lider olduğunu ifade ederek, Denktaş’ın ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Kurucu Cumhurbaşkanı’nın öğrencileri olarak izinden gittiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz onun yolundayız, onun izindeyiz. Onun bıraktığı bir vasiyet vardır: Egemenliğimize, devletimize ve Türkiye’mize sımsıkı sarılmaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, vefatının 9’uncu yıldönümü dolayısıyla Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Lefkoşa’daki çalışma ofisini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar’a Ergün Olgun’un da aralarında bulunduğu bir heyet eşlik etti. 
Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyetini, merhum cumhurbaşkanının kızı Değer Denktaş, torunları ve eski çalışma arkadaşları karşıladı.
Değer Denktaş, Cumhurbaşkanı Tatar’ın merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın çalışma ofisini ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olduğunu söyleyerek, bu ziyaretinden dolayı Tatar’a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, kurucu cumhurbaşkanını 9’uncu yıldönümünde kabri başında andıklarını ifade ederek, “hep birlikte orada dünya kamuoyuna da mesajımızı verdik. Biz onun yolundayız, onun izindeyiz. Onun bıraktığı bir vasiyet vardır: Egemenliğimize, devletimize ve Türkiye’mize sımsıkı sarılmaktır” dedi.
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Kıbrıs sorunuyla ilgili gayrı resmi 5+1 konferansının ön hazırlıklarının yapılmakta olduğuna işaret eden Tatar, ileride yapılması olası müzakere görüşmelerinde de Denktaş’ın ortaya koyduğu ilkeler ve prensipler doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak için mücadele etmeye Denktaş’ın bıraktığı yerden devam edeceklerini söyledi.
Tatar konuşmasına şöyle devam etti: 
“Rahat uyusun, ruhu şad olsun. Gerçekten Kıbrıs davası önemli bir noktaya gelmektedir. Çünkü artık egemenliğimizi konuşuyoruz. Egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devletin anlaşması ile ancak Kıbrıs’ta bir anlaşma olabilir. Onun bıraktığı o izin yolundan gidiyoruz. Kendisini bir kez daha rahmetle anmak istiyorum”
Kurucu Cumhurbaşkanının çok sıkıntılar da yaşamış olduğunu ifade eden Tatar, “Üç evladını kaybetmiş bir kişi idi. Ve evlatlarının acısını her zaman bağrına basan bir kişi idi. Bunları da bize özel sohbetlerimizde söylerdi. Bütün acısına rağmen hiçbir zaman Kıbrıs Türk halkının haklı çıkarlarını, en zor şartlarda bile, sağlamaktan geri durmadı” dedi.
Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanının uzun yıllar siyasi danışmanı ve müsteşarı olan Ergün Olgun’un “Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri” adlı kapsamlı kitabında Denktaş’ın katıldığı toplantılar ve karşılaştığı zorlukların anlatıldığını belirtti. Tatar, “1964’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 186 sayılı kararı haksızca ilan edildiğinde (Denktaş’ın) BM’de ağladığını o kitapta okudum ve gerçekten şu anda bile tüylerim dikken diken oluyor. Kıbrıs Türk halkının davasını hazmetmiş, inanmış o cesur yüreğiyle o yolda yürüyen ve bizlere çok şey bırakan çok önemli bir lider ve kurucu cumhurbaşkanımızdı” şeklinde konuştu.
Tatar, şöyle devam etti:
“Şu anda seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak, onun odasında çalışmaktan duyduğum gururu paylaşmak istiyorum. Onun bir öğrencisiyim, bir talebesiyim. Ondan çok şeyler öğrendim. Dolayısıyla, siyasi duruşum ve söylemlerim onun izinden devam etmektedir. Onun ilkelerini savunuyorum ve savunmaya da devam edeceğim. Çünkü onun gibi, ben de inanıyorum ki Kıbrıs Türklerin bu coğrafyada var olabilmesi için mutlaka kendi devletine ve egemenliğine sahip çıkması gerekmektedir. Bu anlamda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğini tamamen arkamıza almış durumdayız. Onun izinden gidiyoruz.”
Denktaş’ın çocukları, torunları olmanın herkese nasip olmayacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk lideri Denktaş’ın isminin yaşatılması için her zaman Denktaş ailesinin yanında olacağını da söyledi.

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