Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın çalışma ofisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının davasına inanan ve bu yolda yürüyen çok önemli bir lider olduğunu ifade ederek, Denktaş’ın ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.