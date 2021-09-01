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Cumhurbaşkanı Tatar KTBK ziyaretinde vurguladı: “Türk askeri Kıbrıs’tan gitmeyecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret etti.

01 Eylül 2021 Çarşamba 18:15
Cumhurbaşkanı Tatar KTBK ziyaretinde vurguladı: “Türk askeri Kıbrıs’tan gitmeyecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret etti. Tatar burada yaptığı konuşmada, “Hayalim son Türk askerinin Kıbrıs’ın kuzeyinden  gittiğini görmektir” diyen  ABD’li  Senatör Menendez’e “Bu  gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir hayalidir” yanıtını verdi.
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaretinde askeri törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar,  Şeref Salonu’nda  “Ziyaret  Defteri”ni imzaladıktan sonra  KTBK Müzesi’ni gezdi. Müzede Tatar’a  Kıbrıs Türk halkının mücadelesi ve  20 Temmuz Barış Harekatı ile ilgili  bilgiler verildi, belge ve dökümanlar gösterildi. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, subay ve astsubaylara hitaben yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde  bulunurken, “Hayalim son Türk askerinin Kıbrıs’ın kuzeyinden  gittiğini görmektir” diyen  ABD’li  Senatör Menendez’e yanıt verdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında şunları kaydetti:

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“Silahlanma faaliyetlerine devam eden Rum-Yunan ikilisi ile destekçilerinin en büyük hedefi Kıbrıs Türk halkının  en büyük güvencesi olan  Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmak ve Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmaktır. Bu  gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir hayalidir ve ikinci bir Girit faciası Kıbrıs’ta yaşanmayacaktır.  
Türk askeri,  20 Temmuz Barış Harekatı ile tüm adaya barış getirmiş, Yunan Cuntası ve EOKA’cılar tarafından darbe karşıtı Rumların katliamdan geçirilmesini önlemiş ve Yunanistan’a da demokrasinin  gelmesini sağlamıştır. Bu vesileyle dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.  
20 Temmuz 1974 tarihinden bu yana Kıbrıs’ta barış vardır. Şimdi ise önemli olan  Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak olan adil ve kalıcı bir anlaşmayı sağlamaktır. Uğraşımız da bu yöndedir. Rum tarafına tavsiyem ise silahlanma faaliyetleri ile gerginliği tırmandırıcı tutum ve davranışlardan vazgeçmesi, uzlaşı çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir.”  
 

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Son Güncelleme: 01.09.2021 21:45
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