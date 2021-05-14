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Cumhurbaşkanı Tatar, Kraliyet İngiliz Lejyonu Girne tarafından düzenlenen Lejyonun 100. yıl dönümü kutlama yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, Kraliyet İngiliz Lejyonu Girne (the Royal British Legion – RBL Kyrenia) tarafından düzenlenen Lejyonun 100. yıl dönümü kutlama yemeğine katıldı.

14 Mayıs 2021 Cuma 20:00
Cumhurbaşkanı Tatar, Kraliyet İngiliz Lejyonu Girne tarafından düzenlenen Lejyonun 100. yıl dönümü kutlama yemeğine katıldı
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Girne’de gerçekleşen öğle yemeğinde yetkililer ve üyeler Covid-19 salgını tedbirlerine uygun bir şekilde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında, Branş Başkanı David Horsfall’u RBL’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

“Bugün burada sizinle bir arada olmaktan mutluluk duymaktayım. KKTC’de gerçekleştirmekte olduğunuz ve önemli fark yaratmaya devam eden çalışmalarınızı takdirle izliyorum. Başta, Başkan Sir. Michael Graydon ve Başkan Yardımcısı Sabri Abit Muhsinoğlu olmak üzere hepinize yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ederim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yaşayan yabancıların yaptığı hayır işlerinin ve katkıların önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“KKTC’de yaşayan yabancıları, ailemizi daha da genişleten önemli bir parçamız olarak görmekteyim. Uğradığımız haksızlıklara karşı mücadelemizi Cumhurbaşkanı olarak sürdürmeye devam ediyorum. Artık değişim zamanıdır ve bunun için mücadelemize daha geniş bir kampanya ile devam etme zamanıdır. Genel anlamda KKTC’ye uygulanan izolasyonların kaldırılması ve direkt uçuşlar konusunda bize uygulanan haksızlıkların ortadan kalkması için uluslararası alanda konunun gündeme getirilmesi gerekmektedir.”

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Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Ercan Havalimanı’nın uluslararası standartlara uygun hale getirilerek geliştirme çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, havalimanımızın kısa bir süre sonra direkt uçuşlar için onaya hazır konuma geleceğini belirtti.

Ülkede yaşayan vatandaşlarımızla yurtdışında yaşayanların daha geniş bir Kuzey Kıbrıs ailesi için tek ses olma zamanının geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz yetkililere, “Bu çabamızda bize destek olmanızı istiyorum” dedi.

KKTC’de, Covid-19 salgını dolayısıyla yaşanan zor süreçte günlük yaşantılarımızı geliştirebilecek adımlar atmaya çalışıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, aşılanma sürecinin devam ettiğini ve KKTC’de yaşayan yabancıların da önemli bir kısmının aşılanma sürecinden yararlandığını söyledi.

Global çaba sayesinde mevcut kısıtlamaların yumuşaması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin 10 Haziran tarihinden itibaren çifte aşı ve çifte PCR testi ile karantinasız girişleri değerlendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını, “Her şeye rağmen çok güzel bir ülkede yaşadığımızı unutmayalım. Herkese mutlu bayramlar” diyerek tamamladı.

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Son Güncelleme: 15.05.2021 09:29
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