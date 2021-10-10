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Cumhurbaşkanı Tatar, Klasik Otomobil Buluşması'na katıldı

10 Ekim 2021 Pazar 17:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Klasik Otomobil Buluşması'na katıldı

TATAR: “PANDEMİ KOŞULLARINDA GÜZELLİKLER YARATILMAYA DEVAM EDİLİYOR. BU BAŞARILAR KIBRIS TÜRKÜ’NÜN BİR ZENGİNLİĞİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Oğuz Özyalçın anısına düzenlenen Klasik Otomobil Buluşması’nı katıldı.

Tatar, katıldığı etkinlikte klasik otomobil meraklıları ve halkla bir araya geldi, klasik otomobilleri inceleyerek bilgi aldı.

Burada yaptığı konuşmada, rahmetli Oğuz Özyalçın’ın vatansever kişiliğiylebbilinen önemli bir yatırımcı iş insanı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bugün  Özyalçın’ın bayrağını devralan eşi ve kızlarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Özyalçın Construction şirketinin bugün KKTC’nin en değerli ve önemli şirketlerinden biri olduğunu vurguladı.

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“KKTC’NİN KÜLTÜR YAŞAMINA VE TANITIMINA ÖNEMLİ BİR KATKI”

Oğuz Özyalçın anısına düzenlenen Klasik Otomobil Buluşması’nın düzenlenmesine katkı koyan herkesi ve tüm klasik otomobil tutkunlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu etkinliğin, KKTC’nin kültür yaşamına ve tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti.

KKTC’de pandemi koşullarına rağmen birçok güzelliğin yaratıldığını, bunun bir zenginlik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun ülkemiz insanının bir başarısı olduğunu, bu başarılar sayesinde Kıbrıs Türkü’nün dış dünyaya olumlu mesajlar verdiğinin altını çizdi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’a, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı eşlik etti.

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Son Güncelleme: 10.10.2021 18:01
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